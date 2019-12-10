Легендарная шведская группа Roxette: лучшие хиты, биография, клипы
Сегодня в возрасте 61 года умерла солистка легендарного шведского дуэта Roxette Мари Фредрикссон. Артистка долгое время боролась с опухолью мозга.
В материале мы вспомним о восхождении группы на олимп всемирной славы и самые популярные их песни.
История создания
Шведский дуэт появился в 1985 году, когда Пер Гессле уже прославился в Швеции как культовый музыкант, композитор и продюсер. Он создавал проект за проектом, и все они имели успех.
В 1982 году Гессле познакомился с певицей Мари Фредрикссон. Она в то время играла на клавишных в разных группах.
Позже компания Alpha Records AB предложила Перу Гессле выгодное сотрудничество, а именно - дополнить репертуар Перниллы Вальгрен новой песней. Демоверсия композиции Svarta Glas певицу не впечатлила.
Исполнить авторскую песню Пер предложил Мари Фредрикссон, убеждая, что создал будущий хит. Мари отнеслась к предложению с осторожностью, потому что композиция не соответствовала привычному ей стилю рок. Только после того, как Гессле переделал аранжировку и написал англоязычный текст, сложился дуэт Пера и Мари. Песню назвали Neverending Love.
Путь к славе
Roxette – одна из самых популярных поп-рок-групп в истории музыкальной индустрии. Шведский дуэт прославился после выхода первой композиции Neverending Love. И тогда, в 1985 году, никто и предположить не мог, что имена Пера Гессле и Мари Фредрикссон вскоре станут всемирно известными.
После ошеломительного успеха своего первого сингла Roxette выпустила первый сборник под названием Pearls of Passion. Группа стала известной для жителей Швеции. В 1987 году появился еще один хит It must have been love, который использовали как саундтрек к фильму «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс.
В 1987 году состоялись первые гастроли Roxette. Ачерез год Пер и Мари удалось добиться международного признания. В 1988 году шведский дуэт выпустил третий сборник Look Sharp.
Благодаря обычному студенту Дину Кушману, который взял с собой экземпляр альбома из Швеции в Миннеаполис и отнес на радиостанцию KDWB, песня The Look взорвала американские чарты. До этого случая известны только две шведские группы, которые держались на первых строках чартов в США: ABBA и Blue Swede.
Популярность дуэта Roxette росла, билеты на концертные туры раскупались полностью. В 1989 году появился очередной хит Listen to you heart.
Прежде чем выпустить очередной альбом Room Servise в 2001 году, Roxette выпустила сборник хитов. Сингл The centre of the heart оказался в числе самых успешных, что поспособствовало началу нового тура по Европе.
Болезнь Мари Фредрикссон
В 2002 году новость о болезни Мари Фредрикссон поразила многочисленных поклонников Roxette. В начале сентября после пробежки утром певица потеряла сознание и, падая, ударилась о раковину. Супруг незамедлительно доставил Мари в больницу, где по результатам обследования был поставлен страшный диагноз - опухоль головного мозга.
Дальнейшая судьба Roxette
В связи с болезнью солистки дуэт отменил все концерты и прекратил деятельность. Несмотря на тяжелую реабилитацию, Фредрикссон выпустила сольный альбом The Change. Также выходили сборники популярнейших хитов The Ballad Hits (2002 год) и The Pop Hits (2003 год). В 2006 году дуэт Roxette отметил 20 летний юбилей и порадовали поклонников сборником лучших песен The RoxBox, а также новыми композициями One wish и Reveal.
Воссоединение Roxette
Первое совместное выступление после длительного перерыва произошло в 2009 году, во время сольного концерта Пера Гессле. Тогда же СМИ всерьез заговорили о воссоединении легендарной группы.
В 2010 году Roxette дали концерт в Киеве в рамках европейского турне в поддержку альбома Charm Scool. Вплоть до 2016 года дуэт активно гастролировал по миру, пока Мари Фредрикссон по состоянию здоровья могла позволить себе дальние поездки и беспрерывные концерты. В 2016 году участники дуэта заявили о прекращении гастрольной деятельности и отмене запланированного тура, который был приурочен к 30-летию группы и выходу нового студийного альбома. Однако выступление группы 8 февраля в Кейптауне (ЮАР) стало последним в истории Roxette.
Личная жизнь
Мари была замужем за композитором Микаэлем Боишомом и родила двоих детей: дочь Юсефину и сына Оскара.
Дискография Roxette
1986 – Neverending Love
1986 – Goodbye To You
1987 – It Must Have Been Love (Christmas For The Broken Hearted)
1988 – Listen To Your Heart
1988 – Chances
1989 – The Look
1990 – It Must Have Been Love
1991 – Joyride
1991 – Spending My Time
1992 – Church Of Your Heart
1992 – How Do You Do!
1994 – Crash! Boom! Bang!
1997 – Soj Una Mujer
1999 – Salvation
2001 – The Centre Of The Heart
2002 – A Thing About You
2003 – Opportunity Nox
2006 – One Wish
2016 – Some Other Summer
2016 – Why Don’t You Bring Me Flowers?