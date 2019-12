Легендарная шведская группа Roxette: лучшие хиты, биография, клипы

Международное признание и слава пришли к дуэту в 1987 году.

Сегодня в возрасте 61 года умерла солистка легендарного шведского дуэта Roxette Мари Фредрикссон. Артистка долгое время боролась с опухолью мозга.

В материале мы вспомним о восхождении группы на олимп всемирной славы и самые популярные их песни.

История создания

Шведский дуэт появился в 1985 году, когда Пер Гессле уже прославился в Швеции как культовый музыкант, композитор и продюсер. Он создавал проект за проектом, и все они имели успех.

В 1982 году Гессле познакомился с певицей Мари Фредрикссон. Она в то время играла на клавишных в разных группах.

Позже компания Alpha Records AB предложила Перу Гессле выгодное сотрудничество, а именно - дополнить репертуар Перниллы Вальгрен новой песней. Демоверсия композиции Svarta Glas певицу не впечатлила.

Исполнить авторскую песню Пер предложил Мари Фредрикссон, убеждая, что создал будущий хит. Мари отнеслась к предложению с осторожностью, потому что композиция не соответствовала привычному ей стилю рок. Только после того, как Гессле переделал аранжировку и написал англоязычный текст, сложился дуэт Пера и Мари. Песню назвали Neverending Love.

Путь к славе

Roxette – одна из самых популярных поп-рок-групп в истории музыкальной индустрии. Шведский дуэт прославился после выхода первой композиции Neverending Love. И тогда, в 1985 году, никто и предположить не мог, что имена Пера Гессле и Мари Фредрикссон вскоре станут всемирно известными.

После ошеломительного успеха своего первого сингла Roxette выпустила первый сборник под названием Pearls of Passion. Группа стала известной для жителей Швеции. В 1987 году появился еще один хит It must have been love, который использовали как саундтрек к фильму «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс.

В 1987 году состоялись первые гастроли Roxette. Ачерез год Пер и Мари удалось добиться международного признания. В 1988 году шведский дуэт выпустил третий сборник Look Sharp.

Благодаря обычному студенту Дину Кушману, который взял с собой экземпляр альбома из Швеции в Миннеаполис и отнес на радиостанцию KDWB, песня The Look взорвала американские чарты. До этого случая известны только две шведские группы, которые держались на первых строках чартов в США: ABBA и Blue Swede.

Популярность дуэта Roxette росла, билеты на концертные туры раскупались полностью. В 1989 году появился очередной хит Listen to you heart.

1991 год знаменателен выходом четвертого альбома Joyride и дебютным мировым турне. Дуэт провел 45 концертов на территории Европы, а затем 10 – в Австралии. Европейское турне группы стало триумфальным. Пятый сборник Tourism был записан уже через год. Был записан акустический альбом для США и Канады с концертными записями в необычных локациях во время турне.

Работа над шестым сборником началась в 1993 году на Капри, а затем в Лондоне, Стокгольме и Хальмстаде. Запись Crash! Boom! Bang завершилась в 1994 году. Продажи по миру достигли невероятных высот. В активе шведского дуэта есть сборник на испанском языке Baladas en Español 1996 года, однако альбом достиг успеха только в Испании.

Прежде чем выпустить очередной альбом Room Servise в 2001 году, Roxette выпустила сборник хитов. Сингл The centre of the heart оказался в числе самых успешных, что поспособствовало началу нового тура по Европе.

Болезнь Мари Фредрикссон

В 2002 году новость о болезни Мари Фредрикссон поразила многочисленных поклонников Roxette. В начале сентября после пробежки утром певица потеряла сознание и, падая, ударилась о раковину. Супруг незамедлительно доставил Мари в больницу, где по результатам обследования был поставлен страшный диагноз - опухоль головного мозга.

Дальнейшая судьба Roxette

В связи с болезнью солистки дуэт отменил все концерты и прекратил деятельность. Несмотря на тяжелую реабилитацию, Фредрикссон выпустила сольный альбом The Change. Также выходили сборники популярнейших хитов The Ballad Hits (2002 год) и The Pop Hits (2003 год). В 2006 году дуэт Roxette отметил 20 летний юбилей и порадовали поклонников сборником лучших песен The RoxBox, а также новыми композициями One wish и Reveal.

Воссоединение Roxette

Первое совместное выступление после длительного перерыва произошло в 2009 году, во время сольного концерта Пера Гессле. Тогда же СМИ всерьез заговорили о воссоединении легендарной группы.

В 2010 году Roxette дали концерт в Киеве в рамках европейского турне в поддержку альбома Charm Scool. Вплоть до 2016 года дуэт активно гастролировал по миру, пока Мари Фредрикссон по состоянию здоровья могла позволить себе дальние поездки и беспрерывные концерты. В 2016 году участники дуэта заявили о прекращении гастрольной деятельности и отмене запланированного тура, который был приурочен к 30-летию группы и выходу нового студийного альбома. Однако выступление группы 8 февраля в Кейптауне (ЮАР) стало последним в истории Roxette.

Личная жизнь

Мари была замужем за композитором Микаэлем Боишомом и родила двоих детей: дочь Юсефину и сына Оскара.

Дискография Roxette

1986 – Neverending Love

1986 – Goodbye To You

1987 – It Must Have Been Love (Christmas For The Broken Hearted)

1988 – Listen To Your Heart

1988 – Chances

1989 – The Look

1990 – It Must Have Been Love

1991 – Joyride

1991 – Spending My Time

1992 – Church Of Your Heart

1992 – How Do You Do!

1994 – Crash! Boom! Bang!

1997 – Soj Una Mujer

1999 – Salvation

2001 – The Centre Of The Heart

2002 – A Thing About You

2003 – Opportunity Nox

2006 – One Wish

2016 – Some Other Summer

2016 – Why Don’t You Bring Me Flowers?