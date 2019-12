Apple запустила ежегодную музыкальную премию: названы первые победители

В номинациях "Альбом года" и "Песня года" лучших будут определять по данным стриминга.

Компания Apple запустила собственную ежегодную музыкальную премию Apple Music Awards.

Об этом сообщили в корпорации.

Читайте такжеAmerican Music Awards: Тейлор Свифт побила рекорд Майкла Джексона по количеству наградПремия будет присуждаться самым талантливым и выдающимся музыкантам, творчество которых значительно повлияло на мировую культуру.

Награды Apple Music Awards будут вручать в пяти номинациях.

Уточняется, что победителей в номинациях «Артист года», «Лучший автор песен» и «Прорыв года» будет определять международная команда редакторов сервиса Apple Music, которая состоит из музыкальных критиков и лидеров мнений.

В номинациях «Альбом года» и «Песня года» лучших определяют по данным стриминга: побеждают те работы, которые подписчики Apple Music слушали чаще всего в этом году.

Так, победительницей Apple Music Awards 2019 в номинации «Артист года» стала Билли Айлиш, в номинации «Альбом года» – When We Fall Asleep, Where Do We Go? Билли Айлиш, «Лучший автор песен» – Билли Айлиш и ее брат Finneas, «Прорыв года» – Лиззо, «Песня года» – Old Town Road рэпера Lil Nas X.

