Как вручали музыкальную премию M1 Music Awards: фоторепортаж

Победители в 12 номинациях были определены с помощью голосования.

В столичном Дворце Спорта накануне состоялось вручение самой громкой музыкальной премии страны - "M1 Music Awards. 5". По красной дорожке церемонии прошлись множество знаменитостей.

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Фотокорреспондент УНИАН подготовил масштабный репортаж с церемонии вручения наград. Победители в 12 номинациях были определены с помощью голосования.

Как сообщалось ранее, Лидером по количеству номинаций являлась группа "Время и Стекло". Их у коллектива было пять. За ними шла певица NK и Тина Кароль, у которых было по четыре номинации. В результате триумфатором премии стал MONATIK.

Церемония вручения наград состоялась уже в пятый раз.