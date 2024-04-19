Организаторы разместили такие карты, чтобы напомнить, что война может прийти в любой город / фото Bickerstaff.101

Украинский павильон вместе с креативным агентством Bickerstaff.734 на 60-й Венецианской биеннале распространил по всему городу карты бомбоубежищ в Венеции. Таким образом организаторы напомнили, что война может быть ближе, чем кажется. Об этом сообщила пресс-служба агентства Bickerstaff.101.

Отмечается, что на картах и буклетах живописные каналы и площади противопоставили местам, где можно спрятаться в случае бомбежки. Идея проекта заключается в том, чтобы напомнить людям, что война недалеко, поэтому никто не застрахован от того, что боевые действия могут начаться в любом городе.

Карта, на которой показано, где находятся бомбоубежища в Венеции / фото Bickerstaff.101

Кроме того, оказалось, что возле украинского павильона находится Bunker II Guerilla Mondliale, то есть бомбоубежище во времена Второй мировой войны. В Google Maps такой бункер обозначен словами "закрыт навсегда", но, как говорят авторы, эта акция заставит задуматься европейцев над тем, насколько это "навсегда" является реальным.

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Карта, на которой показано, где находятся бомбоубежища в Венеции / фото Bickerstaff.101

"Мы, откровенно говоря, влюблены в нынешние проекты на Биеннале. Поэтому это честь для нашей команды работать с командой кураторов, рассказывать миру о современном украинском искусстве и напомнить мировому сообществу о жестокой войне в Украине", - подчеркнула генеральный директор Bickerstaff.101 Вероника Селега.

Вместе с картой бомбоубежищ орнаизаторы разместили плакат, на котором изображен бункер времен Второй мировой войны / фото Bickerstaff.101

По ее словам, каждый художник, который является участником национального павильона, является "нашим вдохновением".

Известно, что в этом году на Венецианской биеннале Украину представляет групповой проект "Плетение сеток", кураторами которого являются Виктория Бавыкина и Максим Горбацкий. Проект состоит из нескольких художественных высказываний, а именно:

  • инсталляции "Искренние поздравления" Кати Бучацкой;
  • фильма "Гражданские. Вторжение" Даниила Ревковского и Андрея Рачинского;
  • видеоработы Comfort Work Лии Достлевой и Андрея Достлева;
  • пространственной инсталляции "Работа" Александра Бурлаки.

Что известно о Венецианской биеннале

Венецианская биеннале является одной из ведущих выставок современного искусства, которая проходит каждые два нечетных года в Венеции. Ее открыли в 1895 году. Украина участвует в такой выставке с 2001 года.

С 1907 года в выставке принимали участие павильоны из разных стран. Биеннале стала популярной и престижной после окончания Второй мировой войны, а именно в 1948 году, тогда она была открыта после шестилетнего перерыва.

Выставки на тему войны в Украине

Как писал УНИАН, украинцы создали аналоги советских противотанковых и противопехотных мин, которые показали на выставке в Национальном военно-историческом музее Украины. Разработчики впервые показали отечественную версию советской мины МОН-50 под названием ВНП-50. Ее точные характеристики неизвестны, но предполагается, что она почти не отличается от своего советского предшественника, кроме пластикового корпуса.

Также сообщалось, что во Львовском историческом музее открыли выставку фотографий и артефактов войны, на ней было представлено 40 экспонатов. Такое мероприятие посвятили военным, медикам и волонтерам. Некоторые из экспонатов можно было приобрести за донат.

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