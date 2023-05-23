О личной жизни модель Екатерина Лозовицкая ничего не говорила со времен завершения шоу "Холостяк".

Модель Екатерина Лозовицкая стала победительницей проекта "Холостяк-12". Реалити отсняли еще до начала полномасштабной войны, но на экраны решили выпустить только осенью 2022 года.

Отношения с главным героем Алексом Топольским у нее не заладились. Сейчас, как выяснилось, у Кати уже есть новый возлюбленный. Девушка описывает его как решительного, ответственного и очень романтичного. Имени и его лица модель не показывает, но в своем блоге она опубликовала снимок, на котором целуется с возлюбленным.

"Просто сказал, что у меня есть 30 минут, чтобы собраться на свидание… Свидание в другой стране. Нет ничего более прекрасного, чем мужчина, который действует", - написала Катя.

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Почему расстались Топольский и Лозовицкая

Сразу после завершения шоу "Холостяк" стало известно, что пара больше не вместе. На пост-шоу они рассказали, что просто не сошлись характерами, но решили остаться в дружеских отношениях.

На следующий день после выхода пост-шоу Лозовицкая сделала пост, в котором рассказала, что Алекс - не такой прекрасный принц, каким его показали по телевизору. На самом деле он не ухаживал, не проявлял знаков внимания, не заботился, но требовал все это в свою сторону.

Топольский пытался оправдаться, но ему мало кто поверил. Большинство комментаторов обвиняли его в том, что на "Холостяк" он пришел не для того, чтобы найти свою любовь, а чтобы банально пропиариться и улучшить статистику своего блога.

Напомним, победительница "Холостяка" Катя Лозовицкая из укрытия обратилась к поклонникам.

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