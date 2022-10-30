Он выразил радость, что шоу показывают на украинском языке.

Ведущий романтического реалити "Холостяк" Григорий Решетник ответил на хейт из-за дубляжа шоу на украинском. Известно, что шоу снимали еще до полномасштабного вторжения на русском языке. Но после 24 февраля создатели проекта решили перевести диалоги участниц и "холостяка" Алекса Топольского на украинский.

Впрочем, поклонникам шоу это не понравилось. Многие отметили, что так участницы потеряли свои "изюминки" и в принципе вообще непонятно, кто из себя кого представляет. Более того, зрители заметили, что озвучивает девушек одна актриса дубляжа.

Ведущий Решетник решил ответить на хейт. Он заявил, что в очередной раз убедился в том, что шоу "Холостяк" является самым обсуждаемым в стране.

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"Мы это сделали! Несмотря на все обстоятельства, таки запустили 12-й сезон проекта "Холостяк". И я счастлив, что он звучит на украинском - так и должно быть в свободной и независимой Украине", - написал телеведущий в Instagram.

Он добавил, что реалити "Холостяк" остается "вне политике", ведь это шоу о любви и романтике.

Напомним, кому из девушек Алекс Топольский вручил розу на первой вечеринке.

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