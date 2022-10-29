28 октября состоялась премьера 12 сезона шоу "Холостяк".

28 сентября 2022 года в эфир ворвался новый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого стал бизнесмен Алекс Топольский.

Как прошел первый эфир и кто из девушек остался в проекте - читайте в материале.

Знакомство девушек с Алексом состоялось в привычном формате первой вечеринки. Главный герой встречал их на роскошной локации, где успел немного пообщаться с каждой из них. Девушки уже по традиции в двух словах рассказали о себе и вручили Топольскому приятные подарки, но и он не оставил красоток без внимания. Он подарил девушкам браслеты и сделал несколько сюрпризов.

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С одной из девушек он успел сходить в ресторан на ужин, с другой - посмотреть фильм.

В первом выпуске были и игры на честность. Ведущий Григорий Решетник предложил девочкам проверить, как они подписаны в телефонах других людей и показать фотографии из своих соцсетей. Самые честные девушки получили возможность автоматически пройти дальше. Алекс вручил им красные розы и сказал, что они встретятся уже на свидании.

Также розу получила еще одна девушка, которая отпросилась у Алекса на свадьбу к брату, но сказала, что очень хочет вернуться в проект.

Известно, что новый сезон "Холостяка" претерпел изменения. Теперь главный герой будет вручать не только красные розы - они будут трех цветов. Алекс сказал, что каждую неделю белую розу будет получать одна девушка. Этот цветок означает, что участница может загадать любое желание и "холостяк" должен его выполнить.

А вот желтая роза означает последний шанс. Таким образом, Топольский будет призывать девушку действовать. Стоит отметить, что одна из участниц на церемонии получила розовую розу, которая означает, что девушка станет хозяйкой дома на второй неделе проекта.

Кто из девушек остался в проекте "Холостяк"

Церемония роз прошла очень волнительно. "Холостяк" оставил в проекте аж 22 девушки, хотя в предыдущих сезонах после первой вечеринки оставалось только 15.

Алекс Топольский: что известно о "холостяке"

Главный герой 12 сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский родился во Львове. Но после окончания университета он уехал в США строить карьеру. Несмотря на то, что Алекс много лет прожил в Америке, его душа всегда была с Украиной. Поэтому он вернулся на родину, чтобы найти свою любовь.

Известно, что он не остался в стороне от полномасштабной войны в Украине. Он присоединился к команде международной гуманитарной организации HOPE Worldwide, чтобы помогать украинским женщинам, вынужденно покинувшим свои дома из-за вторжения России.

Кроме того, Алекс очень любит животных. Недавно он показал, как спас котенка. Добрый Топольский забрал его к себе, выкупал, накормил, а после передал его в приют.

Напомним, как сложилась судьба всех главных героев шоу "Холостяк".

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