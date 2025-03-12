Известная украинская певица Алена Омаргалиева выпустила новую трогательную композицию "Сама" и клип к ней. В глубокой песне артистка спела о силе любви, вере и ожидании.
Знаменитость посвятила новый трек украинским женщинам, которые уже три года ждут возвращения своих любимых, братьев, мужей, сыновей из российского плена. Они живут с верой и надеждой на лучшее. Эти женщины стали примером несокрушимости украинского народа, как и их мужья, которые, защищая Украину, попали в плен врага.
В клипе снялись украинки Татьяна Вишняк, Тамара Корягина, Юлия Незнамова, Лилия Иващик. Эти женщины уже более 33 месяцев верят в возвращение любимых из плена, а одна из них ждет своего сына.
"У ожидания особый звук - это шепот молитвы, равномерный стук сердца, который не сбивается с ритмом надежды, и тишина, наполненная силой. Ожидание - это не о слабости, а о закаленности, не об одиночестве, а о соединении тысяч женских судеб в один пульс. Этот клип - о женщинах, которые ждут. Ждут своих мужей, сыновей, братьев, невест, любимых... Ждут с верой, которая сильнее страха, и с любовью, которая ломает расстояния, и с уверенностью, что их родные вернутся домой. Эта песня - для каждой, кто ждет. И для тех, кто возвращается. Вы не одни", - отметила в подписи к видео звезда.
Как отреагировали пользователи на новую песню и клип
В комментариях под видео многим пользователям откликнулся трогательный клип Омаргалиевой. Некоторые женщины благодарят певицу за новый релиз и поделились своими историями, связанными с войной:
- "Соболезнования каждой матери, жене, дочери, каждой девушке, которая не дождалась... Навеки слава Героям! Десятки тысяч душ теперь защищают нас с небес"
- "Плачу, год и два месяца тишины и неизвестности, которая доводит до безумия. Только во снах он приходит ко мне и говорит: "Жди меня я вернусь домой!". Ваше творчество касается глубоких струн души и вызывает эмоции. Такая песня никого не оставит равнодушным"
- "Сердце на куски.... Сил всем женщинам дождаться своих любимых. Очень мощная песня"
- "Опять миллионы женщин плачут. Песня шикарная, исполнение невероятно хорошее"
- Напомним, ранее Артем Пивоваров с группой Kalush разорвали сеть новой "Подманула". Артисты перепели легендарную украинскую народную песню и выпустили танцевальный клип к ней.