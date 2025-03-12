Певица посвятила песню "Сама" женщинам, которые уже три года ждут родных из плена.

Известная украинская певица Алена Омаргалиева выпустила новую трогательную композицию "Сама" и клип к ней. В глубокой песне артистка спела о силе любви, вере и ожидании.

Знаменитость посвятила новый трек украинским женщинам, которые уже три года ждут возвращения своих любимых, братьев, мужей, сыновей из российского плена. Они живут с верой и надеждой на лучшее. Эти женщины стали примером несокрушимости украинского народа, как и их мужья, которые, защищая Украину, попали в плен врага.

В клипе снялись украинки Татьяна Вишняк, Тамара Корягина, Юлия Незнамова, Лилия Иващик. Эти женщины уже более 33 месяцев верят в возвращение любимых из плена, а одна из них ждет своего сына.

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"У ожидания особый звук - это шепот молитвы, равномерный стук сердца, который не сбивается с ритмом надежды, и тишина, наполненная силой. Ожидание - это не о слабости, а о закаленности, не об одиночестве, а о соединении тысяч женских судеб в один пульс. Этот клип - о женщинах, которые ждут. Ждут своих мужей, сыновей, братьев, невест, любимых... Ждут с верой, которая сильнее страха, и с любовью, которая ломает расстояния, и с уверенностью, что их родные вернутся домой. Эта песня - для каждой, кто ждет. И для тех, кто возвращается. Вы не одни", - отметила в подписи к видео звезда.

Как отреагировали пользователи на новую песню и клип

В комментариях под видео многим пользователям откликнулся трогательный клип Омаргалиевой. Некоторые женщины благодарят певицу за новый релиз и поделились своими историями, связанными с войной:

"Соболезнования каждой матери, жене, дочери, каждой девушке, которая не дождалась... Навеки слава Героям! Десятки тысяч душ теперь защищают нас с небес"

"Плачу, год и два месяца тишины и неизвестности, которая доводит до безумия. Только во снах он приходит ко мне и говорит: "Жди меня я вернусь домой!". Ваше творчество касается глубоких струн души и вызывает эмоции. Такая песня никого не оставит равнодушным"

"Сердце на куски.... Сил всем женщинам дождаться своих любимых. Очень мощная песня"

"Опять миллионы женщин плачут. Песня шикарная, исполнение невероятно хорошее"

Напомним, ранее Артем Пивоваров с группой Kalush разорвали сеть новой "Подманула". Артисты перепели легендарную украинскую народную песню и выпустили танцевальный клип к ней.

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