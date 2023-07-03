Поклонники пришли в восторг.

Популярный певец Макс Барских решил украинизировать свои песни, поэтому начал переводить их с русского языка на родной. Сейчас на его концертах уже нельзя услышать песни в старой версии, так как они звучат только на украинском.

Сейчас артист перевел еще один хит под названием "Лей, не жалей". Поклонники обрадовались этой новости и отметили, что творчество Барских стало более актуальным и классным.

Что пишут пользователи сети

Видео дня

"Прекрасно звучит украинская версия"

"Макс, какой ты молодец, что перевел свои песни. Это просто мед для ушей"

"Круто. Это как глоток воздуха из прошлой жизни. Русский принципиально вычеркнула из своей жизни. Поэтому спасибо!"

"Вау, как классно. Так мне нравится еще больше"

"Какой нежный наш язык. На другом как-то грубо звучало"

"Лий, не жалій" - текст песни

Куплет 1:

П’ятниця б’ється в мій дім

Мене заносить в танці

Повернемось вранці

Я не залишусь один

Я хочу закохатись

Голову втрачати

Припев:

Я пролітаю серед п’яних машин

Ми залишаємось один на один

Не працюють тут мої номери

Це нове життя

І мене не знайти

Ні про що не жалій

Краще точно не буває

Все, що не ранить, додає нам сил

Завтра ніхто не відміняє

Цієї ночі свою душу

Лий лий не жалій

Зміна маршруту

Лий лий не жалій

Треба забутись

Лий лий не жалій

Залишай смуток

Лий лий не жалій

Лий не жалій лій

Куплет 2:

Я загубив орієнтир

Тепер нема дистанції

Темрява і танці

Ти прикрашаєш мій світ

І ми готові здатись

Силі гравітації

Куплет 3:

Наша ніч - провідник

Сьогодні на втечу

Я для себе змінив

Всі плани на вечір

Ніч - провідник

Лікуй мої рани

Я один на один

І це нормально

Напомним, ранее Макс Барских поразил переводом своего хита "Я хочу танцевать".

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