Певец продолжает "украинизировать" свои песни.

Известный певец Макс Барских поразил фанов. Он перевел на украинский язык еще один хит. В этот раз артист представил новую версию песни "Я хочу танцевать".

На своей странице в Instagram певец опубликовал фрагмент с репетиции. Барских уже готовится представить переведенный хит на концертах.

Впрочем, полную версию обновленной песни артист пока не показал. Поклонники могут услышать только припев и один куплет.

"Та мені все одно, де ти, з ким. Ти сьогодні мене загубила і я розчиняюсь в ночі. Заливаю печаль, забуваю тебе. І краще не заважай, я хочу танцювати", - поется в обновленном хите

Поклонники были в восторге от видео и текста. Впрочем, они отмечают, что им очень грустно из-за того, что некоторые артисты "вспомнили" украинский язык только тогда, когда началась полномасштабная война. Также Барских получил немало комплиментов. Фаны пишут:

"Как же красиво на украинском, спасибо тебе, Макс, за это исполнение"

"Макс, ждем "Hero_in" на украинском!"

"Где можно слушать их? Вы разбиваете сердце этими песнями".

Макс Барских перевел на украинский хит "Я хочу танцевать" - видео

Напомним, недавно Барских представил новые версии своих хитов "Берега" и "Подруга-ночь". Их он тоже перевел на украинский.

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