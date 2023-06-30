Известный певец Макс Барских поразил фанов. Он перевел на украинский язык еще один хит. В этот раз артист представил новую версию песни "Я хочу танцевать".
На своей странице в Instagram певец опубликовал фрагмент с репетиции. Барских уже готовится представить переведенный хит на концертах.
Впрочем, полную версию обновленной песни артист пока не показал. Поклонники могут услышать только припев и один куплет.
"Та мені все одно, де ти, з ким. Ти сьогодні мене загубила і я розчиняюсь в ночі. Заливаю печаль, забуваю тебе. І краще не заважай, я хочу танцювати", - поется в обновленном хите
Поклонники были в восторге от видео и текста. Впрочем, они отмечают, что им очень грустно из-за того, что некоторые артисты "вспомнили" украинский язык только тогда, когда началась полномасштабная война. Также Барских получил немало комплиментов. Фаны пишут:
- "Как же красиво на украинском, спасибо тебе, Макс, за это исполнение"
- "Макс, ждем "Hero_in" на украинском!"
- "Где можно слушать их? Вы разбиваете сердце этими песнями".
Макс Барских перевел на украинский хит "Я хочу танцевать" - видео
Напомним, недавно Барских представил новые версии своих хитов "Берега" и "Подруга-ночь". Их он тоже перевел на украинский.