Ранее вещатель заявил, что из-за невозможности обеспечения безопасности право проведение песенного конкурса переходит к стране, занявшей второе место.

В 2022 году на Евровидении одержала победу украинская группа Kalush Orchestra. Несмотря на то, что, согласно правилам, принимать следующий песенный конкурс должна Украина, это право передали Великобритании.

Связано это с тем, что мирные города Украины пребывают под постоянными обстрелами со стороны России, поэтому невозможно гарантировать безопасность участникам и зрителям.

Сейчас Правительство Великобритании обратилось в Европейский вещательный союз с просьбой еще раз рассмотреть Украину как место для проведения "Евровидения-2023". Об этом сообщается на официальном сайте британского премьера.

Напомним, ранее Европейский вещательный союз отказал Украине в проведении Евровидения-2023 после анализа ситуации с безопасностью по состоянию на июнь 2022 года. После этого на концерте в Амстердаме Kalush призвал провести Евровидение-2023 в Украине.

УНИАН также писал, что британский артист Робби Уильямс заявил о желании выступить на Евровидении в Украине.

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