Пользователи пришли в восторг, новая версия песни Tattoo им понравилась.

Украинская певица Jerry Heil перевела хит Loreen, которая в этом году выступает на Евровидении от Швеции. Новая версия песни Tattoo, из-за которой звезде уже предсказывают победу на конкурсе, приятно удивила фанов.

Jerry Heil уже поделилась результатом своей работы в Instagram. Она спела фрагмент песни Loreen, которая была переведена на украинский язык.

"Мене хвилюють не вони, але чом серце без вини. Твоїм ім'ям щемить ось тут, його не звести, як тату. Мене хвилює не цей біль, я звикла до вітрів і хвиль. Іду на голос твій, а тут, твоє ім'я, наче тату", - говорится в версии песни от Jerry Heil.

На видео она поет под фортепиано, на котором сама же играет. Певица Loreen пока никак не отреагировала на перевод своего хита, хотя украинская артистка отметила ее в посте.

Украинская версия песни Loreen Tattoo

Песня Tattoo - видео

Реакция сети

В комментариях пользователи отметили, что им нравится украинская версия, которую сделала Jerry Heil. Они пишут:

"А может и полную версию сделаете? В вашем исполнении она другая и такая же прекрасная"

"Аж пошла искать оригинал, благодаря вам услышала эту песню. На Евровидении совсем ее не восприняла из-за образа и постановки. А вот акустическая версия у нее на странице и ваш перевод просто вау"

"О, Боже! Песня и ваше исполнение вызывают мурашки".

Loreen на Евровидении - что известно

В 2012 году певица уже представляла Швецию на Евровидении с песней Euphoria. Затем она одержала победу и получила главный приз - хрустальный микрофон. В этом году Looren снова будет представлять Швецию. Уже сегодня, 13 мая, она выступит в гранд-финале с песней Tatto.

Известно, что незадолго до начала Евровидения певица попала в скандал. Пользователи сети заметили, что ее песня похожа на хит Мики Ньютон.

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