Певицу Loreen, которая в этом году представит Швеции на "Евровидении" в Ливерпуле, обвинили в плагиате. Скандал разгорается вокруг ее песни Tattoo.
В сети считают, что этот трек очень похож на хит Мики Ньютон "В плену". Пользователи даже сделали сравнительное видео, на котором показаны практически идентичные фрагменты песен.
О том, что Loreen будет выступать на "Евровидении" с песней Tattoo, стало известно лишь 11 дней назад. Поначалу не все пользователи сети обратили на это внимание, однако вскоре под видео с треком певицы начали появляться комментарии. Многие заметили плагиат.
Сама Мика Ньютон уже отреагировала на новость. В Instagram певицу спросили, как она относится к песне Loreen и кому, что она очень похожа на ее хит. Ньютон отметила, что не хочет "устраивать драму", потому что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на скандалы и выяснение отношений.
Как оказалось, Ньютон получила немало сообщений о том, что Loreen могла "сплагиатить" ее песню. Однако певица решила на этом не зацикливаться.
Сравнение песен Ньютон и Loreen
Песня Loreen Tattoo - клип
Песня Мики Ньютон "В плену" - клип
Напомним, ранее Юлия Санина рассказала, как стала ведущей "Евровидения-2023".