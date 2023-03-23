В сети считают, что песня Loreen очень похожа на хит украинской певицы.

Певицу Loreen, которая в этом году представит Швеции на "Евровидении" в Ливерпуле, обвинили в плагиате. Скандал разгорается вокруг ее песни Tattoo.

В сети считают, что этот трек очень похож на хит Мики Ньютон "В плену". Пользователи даже сделали сравнительное видео, на котором показаны практически идентичные фрагменты песен.

О том, что Loreen будет выступать на "Евровидении" с песней Tattoo, стало известно лишь 11 дней назад. Поначалу не все пользователи сети обратили на это внимание, однако вскоре под видео с треком певицы начали появляться комментарии. Многие заметили плагиат.

Сама Мика Ньютон уже отреагировала на новость. В Instagram певицу спросили, как она относится к песне Loreen и кому, что она очень похожа на ее хит. Ньютон отметила, что не хочет "устраивать драму", потому что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на скандалы и выяснение отношений.

Как оказалось, Ньютон получила немало сообщений о том, что Loreen могла "сплагиатить" ее песню. Однако певица решила на этом не зацикливаться.

Сравнение песен Ньютон и Loreen

Песня Loreen Tattoo - клип

Песня Мики Ньютон "В плену" - клип

Напомним, ранее Юлия Санина рассказала, как стала ведущей "Евровидения-2023".

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