Вокалистка выступила в головном уборе от украинского дизайнера, а также появилась на сцене с флагом нашей страны.

На днях в Милане состоялся концерт известной группы Florence and the Machine. Фронтвумен коллектива Флоренс Уэлч поддержала нашу страну - она вышла на сцену с сине-желтым флагом.

Кроме того, на сцене она выступала в шляпке от украинского дизайнера Руслана Багинского. Багинский уже на это отреагировал.

"Невероятно эмоциональный момент. Флоренс поет в нашем сделанном вручную головном уборе для Fever Tour и держит украинский флаг. Лавровый венок - вечный символ победы", - сказано на странице бренда.

Видео дня

Что известно о группе Florence and the Machine

Florence and the Machine - это британская инди-рок-группа, которую возглавляет вокалистка Флоренс Уэлч. Группа была образована в Лондоне в 2007 году и быстро привлекла внимание своим уникальным звучанием, мощным вокалом Флоренс Уэлч и эпическими аранжировками.

Стиль группы можно охарактеризовать как комбинацию инди-рока, барокко-попа, альтернативного рока и симфонической музыки. Их музыка часто отличается энергичными и мелодичными композициями, проникнутыми эмоциональностью и глубиной.

Первый альбом Florence and the Machine, "Lungs" (2009), получил широкое признание критиков и коммерческий успех. Он был номинирован на премию Mercury Prize и занял высокие позиции в мировых чартах. Второй альбом группы, "Ceremonials" (2011), также был хорошо принят и получил положительные отзывы.

Вас также могут заинтересовать новости: