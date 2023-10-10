Сериал-антология "Первые дни" расскажет о начале войны в Украине глазами киевлян.

На стриминговом сервисе Netflix 1 ноября 2023 года состоится премьера украинского драматического сериала-антологии "Первые дни", рассказывающего о начале полномасштабного вторжения России в Украину глазами киевлян.

"Первые дни" – это шесть историй от шести режиссеров, которых объединила своей идеей шоураннер сериала Анастасия Лодкина. К проекту присоединились Алексей Есаков и Тала Пристаецкая, работавшие над сериалом "Крепостная", Артем Литвиненко – автор идеи и режиссер сериала "Нюхач", авторы "Первых ласточек" Валентин Шпаков и "Ты – космос" Павел Остриков. Для Кати Царик, автора многочисленных видеоклипов, концертных шоу и короткого метра "Обними меня", проект стал первой полноформатной работой.

Каждый эпизод "Первых дней" – это художественный минифильм, вдохновленный реальными событиями, а у некоторых персонажей есть прототипы в реальной жизни. Ольга с детьми вынуждена жить в одном доме с двумя мужьями – нынешним и бывшим; Максима война застает на работе в зоопарке, откуда он не может уехать; бездомный, живущий в машине, помогает местной ТрО, а мальчик Егор успокаивается тем, что в своем воображении сбивает ракеты, как злых птичек; немец Клаус приезжает в Киев, чтобы забрать девушку, но оказывается среди волонтеров и присоединяется к ним, а легенда украинской эстрады, прототипом которой стал Андрей Данилко, проводит стримы из своей столичной квартиры – и становится вдохновением для миллионов.

"Первые дни" стал самым масштабным совместным производством с другими странами с февраля 2022 года. А также это первый украинский проект, который фактически заказали иностранные каналы, – и покажут его именно на украинском языке", – отметила директор по развитию и копродукции FILM.UA Group и продюсер проекта Екатерина Вишневская.

На первых этапах разработки сериала к FILM.UA Group присоединились как копродюсеры телеканалы Швеции (SVT), Норвегии (NRK) и Финляндии (YLE). Мировым дистрибьютором выступает немецкая компания Red Arrow Studios International, с которой этот проект разрабатывался еще на уровне сценариев.

"Украина сейчас в центре внимания мира, и иностранной аудитории интересно узнать, что происходит с нами, не только из новостей, а на более глубоком уровне. Именно формат художественного сериала позволяет глубже почувствовать нашу боль и надежду – и соотнести себя с обычными украинцами", – рассказала продюсер проекта Анна Елисеева.

Как отмечает пресс-служба FILM.UA Group, сериал будет доступен не только в Украине, но и в ряде европейских государств: Польше, Чехии, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдове, балтийских и балканских странах. Это впервые, когда украинский проект премьерят именно на стриминговом сервисе и на несколько стран одновременно. Кроме того, в более чем 12 странах, в том числе Исландии, Австралии и Франции, ленту покажут национальные телеканалы. В Украине новинку можно будет также посмотреть на телеканале "1+1" в следующем году.

Netflix в Украине

Один из крупнейших стриминговых сервисис мира Netflix стал доступен в Украине в январе 2016 года, но более активно он начал продвигаться на украинском рынке в 2021 году. Так, в январе 2021 года на Netflix вышел первый фильм с украинской озвучкой и субтитрами, а в октябре 2021 года сервис запустил украинскую версию сайта.

В октябре 2022 года стало известно, что Netflix купил большой пакет украинских фильмов. С тех пор на сервисе появились такие фильмы, как "Клондайк", "Люксембург, Люксембург", "Носорог", "Мои мысли тихие", "Памфир", "Я работаю на кладбище", "Захар Беркут", "Снайпер. Белый ворон", "Дикое поле", "Мирный-21", "Лучшие выходные", все части "Сумасшедшей свадьбы" и еще немало известных лент украинского производства.

Также на сервисе уже представлены несколько украинских сериалов, в том числе "Слуга народа", "Секс, инста и ВНО", "Поймать Кайдаша", "И будут люди", "Я – Надежда", "Ромео и Джульетта из Черкасс", "Сумасшедшие соседи" и другие.

В то же время все вышеперечисленные фильмы и сериалы появлялись на сервисе уже после премьеры в кинотеатрах или на украинском телевидении. Таким образом, сериал "Первые дни" станет первой украинской премьерой на Netflix.

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