В украинских кинотеатрах фильм должен появиться весной 2022 года, однако точная дата станет известна в ближайшее время.

Вышел официальный локализованный трейлер фантастической комедии "Все всегда и сразу" (Everything Everywhere All at Once) от культовой независимой студии А24 ("Солнцестояние", "Маяк", "Легенда о зеленом Рыцаре").

Как сообщает vlg.film, в украинских кинотеатрах фильм должен появиться весной 2022 года, однако точная дата станет известна в ближайшее время.

Главную роль в фильме исполнила Мишель Йео – звезда лент "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Стражи Галактики 2", "Безумно богатые азиаты", "Леди", "Мемуары гейши", "Крадущийся тигр, затаившийся дракон", "Завтра не умрет никогда". Также одну из ролей в картине исполнила Джейми Ли Кертис (франшиза "Хэллоуин", "Достать ножи", "Чумовая пятница", "Правдивая ложь").

Читайте такжеКто получил "Золотой глобус" 2022: названы лучшие актеры, фильмы и сериалыНа данный момент известно, что события фильма разворачиваются в мультивселенной, в которой существуют тысячи вариантов того или иного человека, который может быть кем угодно и когда угодно. Вот и главная героиня фильма Эвелин имеет тысячи версий – она может быть кем угодно: известной актрисой, талантливым шеф-поваром, оперной дивой или мастером боевых искусств. Она может получить доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям различных версий себя. Говорят, что так можно спасти мир. И если совсем повезет, то разобраться с самым страшным злом – собственными налогами.

В США фильм открывает престижный мультимедийный фестиваль South by Southwest (SXSW). Сценаристы и режиссеры Дэниел Шайнерт и Дэниел Кван, работающие под псевдонимом "Дэниэлы", прославились в 2016 году благодаря фильму "Человек-швейцарский нож" с Дэниелом Рэдклиффом и Полом Дано. Новую работу Дэниэлов выпускает студия А24 в сотрудничестве с продюсерами братьями Джо и Энтони Руссо, которые сняли четыре картины Marvel Cinematic Universe, включая финальные части "Мстителей".

Вас также могут заинтересовать новости: