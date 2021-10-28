Певица предстала в новом образе.

Украинская певица Тина Кароль выпустила новый клип на песню "Двойной рай", которая войдет в ее новый одноименный альбом.

В клипе артистка предстала в абсолютно новом образе. Во-первых, Кароль сменила прическу. В этот раз она сделала прямые длинные локоны с челкой. Также изначально она предстала в сдержанном черном топе и юбке и темных очках, а позже разделась до нижнего белья. Под конец клипа певица и вовсе соблазнительно танцевала под дождем.

Также Кароль отметила, что этот клип она посвятила всем влюбленным.

"Как роскошно и эстетично", "Самая талантливая певица и необыкновенно красивая женщина", "Это разрыв, все эмоции просто не описать словами", "Блондинка с чёлкой в total black - разрыв", "Каждый раз думаешь, что это потолок и лучше уже невозможно. Но Тина всегда доказывает обратное. Восторг", - пишут поклонники под видео.

Напомним, ранее Тина Кароль умилила снимком с единственным сыном Вениамином.

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Автор: Диана Могилевич