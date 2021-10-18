Также Тина Кароль ранее отмечала, что мечтает о дочери.

Украинская певица, актриса и телеведущая Тина Кароль, которая ответила на 25 вопросов от фанатов, воспитывает единственного сына Вениамина. Мальчику скоро исполнится 13 лет, он живет и учится в Великобритании. Недавно она показала, как провела уикэнд с наследником.

Соответствующие фото артистка продемонстрировала на личной странице в Instagram.

Читайте также"Я об этом договаривалась": Ирина Билык призналась, что планировала рождение дочки (видео)Так, на одном фото Кароль сделала селфи с сыном. Они сидели в машине. Невооруженным взглядом видно, как Веня вырос и возмужал. На втором мама и сын позируют на Тауэрском мосту. Многие поклонники отметили, что мальчик растет точной копией своей звездной мамы.

"Девочки, только с моего разрешения", — шутливо подписала Кароль.

"Так мне понятно чувство матери, когда твой сын рядом!", "Это и есть материнское счастье", "Богатырь уже Огирь", "Роднульки", "Растет сын, скоро дипломатом будет", "Лапочки".

Тина Кароль: творчество и личная жизнь

Тина Кароль (настоящее имя и фамилия – Татьяна Либерман, — УНИАН) родилась 25-го января 1985 года в российском городе Оротукан. В 1992 году, когда будущей артистке исполнилось семь лет, семья переехала в Ивано-Франковск.

Кароль в начале нулевых принимала участие в мюзикле Экватор, однако стала популярной после песенного конкурса Новая волна. Спустя два года она засветилась на Евровидении с зажигательной песней Show Me Your Love. На сегодняшний день 36-летняя певица успешно гастролирует и записывает синглы.

Певица в 2013 году похоронила супруга Евгения Огира, который не смог побороть онкологию.

Некоторое время назад в сети активно обсуждали роман Тины Кароль и Дана Балана. Многие поклонники были уверенны, что между ними завязался служебный роман. Однако певица отметила, что ее сердце свободно.

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Автор: Каролина Гайдук