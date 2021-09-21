По мотивам произведений Кинга уже снято около сотни фильмов и сериалов.

21 сентября 2021 года американскому писателю Стивену Кингу, которого называют "королем ужасов", исполняется 74 года.

Более чем за полвека творческой деятельности писатель, на самом деле работающий в самых разнообразных жанрах – ужасы, триллер, фантастика, фэнтези, мистика, драма, детектив – издал около 60 романов, в том числе 7 под псевдонимом Ричард Бахман, и 5 научно-популярных книг. Также Кинг написал около 200 рассказов, большинство из которых были собраны в десять авторских сборников. Всего было продано более 350 миллионов экземпляров книг писателя.

Действие большинства произведений Кинга происходит в его родном штате Мэн. При этом писатель уделяет большое внимание психологическому портрету персонажей.

По книгам Кинга на данный момент уже снято около сотни фильмов и сериалов. Те, кто вырос в 90-е, наверняка в какой-то момент думали, что все фильмы ужасов, которые крутили по ТВ, сняты по Кингу. "Калейдоскоп ужасов", "Мертвая зона", "Дети кукурузы", "Давилка", "Кладбище домашних животных", "Оно"... Список можно продолжать бесконечно. Да, это все дело рук сегодняшнего именинника.

Читайте также"Cлишком жутко": Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасовУНИАН, тем временем, решил вспомнить лучшие экранизации произведений писателя.

Кэрри / Carrie (1976)

Психологический триллер "Кэрри" по одноименному роману 1974 года о затравленной школьнице, которая мстит своим обидчикам с помощью телекинеза, стал первой экранизацией прозы Стивена Кинга. Режиссером фильма выступил тогда еще не столь известный и весьма эксцентричный Брайан Де Пальма – до того, как он снял "Ярость", "Лицо со шрамом", "Неприкасаемых" и "Путь Карлито".

Фильм был тепло принят мейнстримной кинокритикой и имел огромный успех в прокате, таким образом, заложив начало тренду на экранизацию Кинга. А исполнившая главную роль в фильме молодая актриса Сисси Спейсек получила свою первую из шести номинаций на "Оскар".

Позже к "Кэрри" в кино обращались еще несколько раз, включая второсортный ужастик "Кэрри 2: Ярость" 1999 года и два ремейка. Последний с Хлоей Морец в главной роли вышел в 2013 году, получив смешанные отзывы критиков.

Сияние / The Shining (1980)

Экранизацию романа "Сияние" от культового Стэнли Кубрика с Джеком Николсоном в главной роли смело можно назвать одной из лучших экранизаций по Кингу. Интересно, что в год своего выхода фильм получил множество негативных рецензий и принес Кубрику номинацию на "Золотую малину", а сам писатель назвал его худшей адаптацией своих произведений (это он просто тогда еще не видел, что сейчас снимают) и даже отказался принимать участие в рекламной кампании. Однако с годами справедливость восторжествовала – "Сияние" попал во всевозможные списки лучших фильмов за всю историю и даже был включен в число фильмов для сохранения в Библиотеке Конгресса США (а это большая честь). Актерская игра Николсона в фильме считается образцовой, а многие сцены активно "цитируются" в других фильмах и порождают бесчисленное количество мемов.

В 2019 году вышло долгожданное продолжение "Сияния" – фильм ужасов "Доктор Сон" с Юэном Макгрегором и Ребеккой Фергюсон о сыне Джека Торранса из первого фильма Дэнни. Картина хоть и получила в целом неплохие отзывы, однако уровня своего предшественника не достигла.

Останься со мной / Stand by Me (1986)

Экранизация довольно нетипичного для Кинга романа "Тело" рассказывает о подростках, которые отправляются в рискованный поход на поиски тела погибшего сверстника, чтобы стать героями своего городка и получить вознаграждение. Фильм был тепло принят критиками и получил множество престижных наград и номинаций, включая номинацию на "Оскар" за лучший адаптированный сценарий.

Среди прочих, в фильме засветились юные звезды Уил Уитон, Ривер Феникс, Кифер Сазерленд и Джон Кьюсак.

Побег из Шоушенка / The Shawshank Redemption (1994)

Драма "Побег из Шоушенка", основой сюжета которой послужила повесть Стивена Кинга "Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка", вероятно, является самой титуловонной экрнизацией произведений Кинга. Среди прочего фильм получил семь номинаций на "Оскар", хотя в итоге не выиграл ни в одной категории. Картина с Тимом Роббинсом и Морганом Фрименом в главных ролях рассказывает историю мужчины, незаслуженно приговоренного к пожизненному заключению.

Способный ученик / Apt Pupil (1998)

Провокационная драма "Способный ученик" от режиссера Брайана Сингера, который спустя два года снимет "Людей Икс" и ворвется в мир крупнобюджетного кино, рассказывает об увлеченном историей Второй мировой войны школьнике, узнавшем в своем престарелом соседе нацистского военного преступника. Однако вместо того, чтобы выдать его властям, парень вынуждает старика рассказывать ему о тех временах. Вскоре начинается запутанная игра в "кошки-мышки". Главные роли в фильме исполнили Иэн Маккеллен и Брэд Ренфро.

Зеленая миля / The Green Mile (1999)

Мистическая драма "Зеленая миля" с Томом Хэнксом в главной роли, является еще одной отмеченной критиками экранизацией произведений Кинга. Картина получила несколько десятков престижных наград и номинаций, включая четыре номинации на "Оскар". Фильм рассказывает о заключенном камеры смертников с даром исцелять людей и надзирателе учреждения, который верит в невиновность мужчины.

Оно / It (2017)

Хотя первая попытка экранизировать рассказ о подростках, которых терроризирует зловещий клоун Пеннивайз, черпающий свою силу из страхов, ненависти и разочарования, была в начале 90-х, версия 2017 года пользовалась большей популярностью, получив довольно неплохие отзывы. Главные роли в фильме исполнили восходящие звезды Голливуда, среди которых Джейден Мартелл и Финн Вулфхард, а Пеннивайза изобразил шведский актер Билл Скарсгард.

Спустя два года вышел фильм "Оно 2", события которого разворачиваются спустя 27 лет после первой части. Подросших членов "Клуба неудачников" среди прочих сыграли Джессика Честейн и Джеймс Макэвой, а актеры из первой части вернулись во флешбеках. Скарсгард вновь сыграл Пеннивайза. Фильм также получил положительные отзывы.

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Автор: Марина Григоренко