8 января 2021 года состоялась премьера сериала "Люпен". Он моментально стал первым французским сериалом, который попал в список 10 лучших стримеров, в США и многих других странах.
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Об этом сообщает Variety.
Netflix прогнозирует, что за первые 28 дней шоу могут посмотреть 70 млн подписчиков. А это значит, что "Люпен" обгоняет другие известные сериалы "Бриджертоны" (63 млн за 28 дней), "Ферзевы гамбит" (62 млн).
Стоит отметить, что "Люпен" основан на романах французского писателя Мориса Леблана о грабителе-джентльмене и мастере маскировки Арсене Люпене. Действия будут происходить в реальном времени.
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