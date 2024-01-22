Мужчина не знает, стоит ли смотреть киноленту девочкам.

Известный актер Райан Гослинг признался, что не показывает своим детям киноленту "Барби", в которой сыграл главную роль Кена. Об этом сообщает издание E! News.

Мужчина сомневается, что просмотр фильма пойдет им на пользу.

"Я не знаю, стоит ли им смотреть на своего отца в роли Кена. И в каком возрасте лучше увидеть, как твой отец играет его", - сказал Гослинг.

Однако он добавил, что две его дочери, 9-летняя Эсмеральда и 7-летняя Амада, были за кулисами съемок "Барби".

"Они видели лишь малую часть процесса и пришли на съемочную площадку, когда я исполнял музыкальную сцену", - вспомнил актер.

Райан подчеркнул, что увидел любопытство девочек к кукле Барби.

"Моя жена и я как бы поняли, что пришло время позволить им иметь Барби. Однако у них не было любопытства к Кену, что также было довольно странным", - отметил Райан.

Актер добавил, что создание Барби "было своеобразным способом сделать что-то для дочерей", однако он не знает, как они сейчас отреагируют на его образ в фильме.

О чем фильм"Барби"

"Барби" - фильм о самой популярной кукле в мире, который сняла режиссер Грета Гервиг. Он собрал в мировом прокате более миллиарда долларов и большое количество наград. Главную роль вместе с Гослингом сыграла актриса Марго Робби.

Вас также могут заинтересовать новости: