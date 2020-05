Евровидение 2020 онлайн: где и когда смотреть финал концерта

Целью концерта является объединение всех участников конкурса, которые должны представлять свои страны в Роттердаме.

Финал концерта международного песенного конкурса Евровидение 2020 состоится сегодня, 16 мая, в 22:00.

Онлайн-концерт Евровидения-2020 покажут в 46 странах. В Украине его будут транслировать телеканалы СТБ и UA: Первый.

Финал Евровидение Eurovision: Europe Shine A Light продлится около двух часов.

Целью концерта является объединение всех участников конкурса, которые должны были представлять свои страны в Роттердаме. Но через пандемию мероприятие в Нидерландах отменили.

Кроме основной музыкальной части у зрителей будет возможность посмотреть интервью с музыкантами и домашние концерты. Ведущими Евровидения будут нидерландские артисты Эдсилия Ромбли – конкурсантка Евровидения 1998 и 2007 года, актриса Шанталь Янзен и певец, актер и шоумен Ян Смит.

В этом году Евровидение 2020 пройдет в неконкурентном формате. Участник Евровидения от Украины – группа Go A – исполнит песню «Соловей» и хит группы Katrina and the Waves «Love Shine a Light».