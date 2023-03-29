В украинский прокат фильм совместного производства Украины, США и Польши выйдет 20 апреля 2023 года.

Долгожданный украинско-польско-американский мистический триллер "Эгрегор" (Egregor), дату релиза которого в Украине пришлось перенести из-за начала полномасштабной российской войны, выйдет на большие экраны уже 20 апреля 2023 года.

Также был представлен обновленный трейлер ленты.

Как отмечают в пресс-службе B&H film distribution, "Эгрегор" – это украинская история о спасении мира от еще большей катастрофы. В центре сюжета фильма – нью-йоркский детектив Артур Вайс, получивший зашифрованное послание и авиабилет в Киев от профессора, с которым он не общался длительное время. Впоследствии выясняется, что профессор якобы совершил самоубийство, а на его дочь охотятся неизвестные. Весь фильм зритель наблюдает за тем, сможет ли детектив спасти мир от катастрофы и встретиться лицом к лицу с величайшим секретом его собственной жизни.

Как в настоящем, так и в фильме "Эгрегор", который был снят еще до начала полномасштабного вторжения, в центре внимания – Украина. Именно она является барьером и защитой всего цивилизованного мира. Авторы киноленты не ожидали, что лента в определенной степени предскажет драматические события, которые сейчас проживает наша страна.

Режиссером ленты стал Станислав Капралов, который до этого снял хоррор "Пик страха" (Let it Snow) с голливудской актрисой украинского происхождения Иванной Сахно в главной роли.

Актерский состав у фильма "Эгрегор" – интернациональный. В картине снялись американский актер Омри Роуз, известный своим участием в фильмах "Неповиновение" (2018) и "Лига справедливости" (2017), и украинская актриса театра и кино Елена Лавренюк, исполнительница главных ролей в фильмах "Dzidzio контрабас" и "Кофе с кардамоном". Еще одну из ролей в фильме исполнила украинская актриса и модель Валерия Караман, которая до этого была партнершей Уиллема Дефо и Роберта Паттинсона по фильму "Маяк" (2019).

Также в фильме задействованы несколько звезд польского кино: Анджей Зелинский, известный своими ролями в сериале "Ватага" производства HBO и фильме "Пианист" (2002) Романа Полянского, и Даниель Ольбрихский, любимый актер известных режиссеров Анджея Вайды, Кшиштофа Занусси и Ежи Гоффмана, который снялся в многих исторических монументальных лентах и получил множество наград за свою работу. Он продолжает сниматься в возрасте 76 лет и удивляет своей способностью перевоплощаться на съемочной площадке.

Съемки проекта проходили в несколько этапов в разных уголках мира – в Украине (Киев и Львов), в Польше (Варшава) и в США (Нью-Йорк). К участию буда привлечена международная команда: сопродюсеры с польской стороны Bow and Axe Entertainment и американская компания Fishсorb.

"Еще на этапе идеи мы знали, что будем снимать фильм во Львове. История этого города, его дух – все соответствует украинской мистической составляющей, которая является главной в ленте. Кроме того, это мой родной город, который скрывает много неразведанных тайн", – комментирует генеральный продюсер фильма Сергей Лавренюк.

В фильме зритель увидит много экшн-сцен, подготовка к которым часто длилась около месяца, требуя от актеров постоянных репетиций. Также одним из вызовов для команды были ночные съемки, ведь большинство событий фильма происходит именно ночью.

"Я надеюсь, зрителям понравится распутывать эту загадку, а их сердца будут биться в унисон с событиями фильма. Героям придется столкнуться с большими трудностями, поэтому надеюсь, что аудитория почувствует и проникнется их эмоциями", – прокомментировал Омри Роуз.

Украинский триллер "Эгрегор" создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Польского института кино. В 2021 году он стал фильмом-закрытием фестиваля "Молодость". На данный момент фильм имеет неплохую оценку 6,2 балла из 10 на IMDb.

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