В украинских кинотеатрах фильм должен появиться уже с 28 января 2021 года.

Вышел локализованный украинский трейлер зрелищного хоррора «Пик страха» (оригинальное название - Let it Snow), ставшего дебютной лентой украинского режиссера Станислава Капралова.

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Как сообщает Вольга Украина, этот молодежный хоррор является украинским кино, созданным в копродукции с США и Испанией. Фильм снят на английском языке с привлечением актеров из разных стран мира, во главе с исполнительницей главной роли - украинской актрисой Иванной Сахно, которая активно строит голливудскую карьеру и громко заявила о себе в 2018 году благодаря участию в двух блокбастерах – «Тихоокеанский рубеж: Восстание» и «Шпион, который меня бросил».

По сюжету фильма, привлекательная американская пара молодых сноубордистов - любителей фрирайда, отправляется в заснеженные горы живописной Грузии. Кажется, что их ожидает только красота, спокойствие и наслаждение. Но тихое место на самом деле разрывает на части безликий всадник, у которого есть своя миссия. Теперь молодых людей ждет настоящая борьба за выживание посреди невероятных пейзажей.

Премьерный показ ленты в Украине состоялся в августе 2020 года в рамках 49-го международного кинофестиваля «Молодость». В украинских кинотеатрах фильм должен появиться уже с 28 января 2021 года.

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Автор: Марина Григоренко