Актёр попросил зрителей не разносить зал.

Выход фильма Minecraft обернулся не только коммерческим триумфом, но и настоящим испытанием для кинотеатров: зрители на сеансах начали превращать залы в свалку из попкорна и мусора.

Все зашло так далеко, что Джек Блэк, исполнитель роли Стива, лично появился на одном из показов, чтобы попытаться обуздать фанатский хаос:

"Пожалуйста, не кидайтесь попкорном, лазуритом и помните, никакого Chicken Jockey".

Проблема, впрочем, масштабнее, чем может показаться. Некоторые зрители буквально приносят с собой живых куриц, другие забрасывают экран едой, туалетной бумагой и чем попало, реагируя на пасхалки и мемы вроде "I am Steve" или упомянутого всадника-цыплёнка. Сети кинотеатров начали предупреждать о последствиях перед показами: "Попкорн - не Эндер-жемчуг, пожалуйста, пользуйтесь им по назначению".

Режиссёр Джаред Хесс к происходящему относится снисходительно. В интервью он признался, что каждый новый ролик с безумствами из залов вызывает у него только смех: "Люди создают воспоминания - в этом суть кино. Я и представить не мог такой уровень страсти, веселья и полного безумия".

Ранее мы рассказывали, что в фильме Minecraft есть отсылка на Херобрина, но она получилась случайной. Якобы у Стива в фильме стали белые глаза из-за ошибки компьютерной графики.

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