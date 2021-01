Дрейк - это канадский рэпер.

Песни известного рэпера Дрейка набрали 50 миллиардов прослушиваний на сервисе Spotify.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Дрейка.

35,72 миллиарда прослушиваний касаются собственных песен Дрейка. А вот его совместные композиции с известными звездами прослушали 14,3 миллиарда раз.

Самыми популярными стали песни One Dance (1,964 млрд стримов), God’s Plan (1,674 млрд) и In My Feelings (1,094 млрд).

Кто такой Дрейк:

Обри Дрейк Грэм родился 24 октября 1986 года в Торонто

В 2010 он опубликовал свой дебютный студийный альбом под названием Thank Me Later, который дебютировал на вершине хит-парада Billboard 200

В 2016 канадец выпустил свой четвёртый студийный альбом Views, который установил несколько музыкальных рекордов

В 2019 году вошел в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. Заработанная сумма составила 75 млн $, это восьмое место в рейтинге

