Американский стриминговый сервис Disney+ объявил дату выхода нового сериала, полностью посвященному легендарному мастеру-джедаю франшизы "Звездных войн" Оби-Вану Кеноби.

Финальный постер и дату премьеры объявили в социальных сетях сервиса.

Так, старт сериала запланирован уже 25 мая этого года. Отметим, что новость о запуске сериала появилась еще в 2019 году.

Ожидается, что "Оби-Ван Кеноби" будет односезонным мини-сериалом, состоящим из шести часовых эпизодов.

Оби-Вана и Энакина Скайуокера сыграют Юэн МакГрегор и Хейден Кристенсен. Индира Варма, Кумайл Наджиани, Руперт Френд и Сун Кан также сыграют в новом мини-сериале, однако их роли пока остаются в секрете.

Согласно сюжету, действие сериала будет происходить спустя десять лет после событий фильма "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов", в финале которого Энакин стал Дартом Вейдером, а Орден Джедаев был уничтожен.

Напомним, ранее на стриминговом сервисе Disney+ вышел первый эпизод сериала "Книга Бобы Фетта" (The Book of Boba Fett) по "Звездным войнам". Проект является спин-оффом сериала "Мандалорец" (The Mandalorian).

