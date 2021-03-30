Disney объявила основной актерский состав.

Студия Disney рассказала, кто сыграет главные роли в сериале "Оби-Ван Кеноби" по "Звездным войнам".

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Оби-Вана и Энакина Скайуокера сыграют Юэн МакГрегор и Хейден Кристенсен. Свои прежние роли сыграют также Джоэл Эджертон и Бонни Пессе - в приквелах они играли Оуэна и Беру Ларс. Индира Варма, Кумайл Наджиани, Руперт Френд, Сун Кан также сыграют в новом мини-сериале. Но их роли пока остаются в секрете.

Согласно сюжету, действие сериала будет происходить спустя десять лет после событий фильма "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов", в финале которого Энакин стал Дартом Вейдером, а Орден Джедаев был уничтожен.

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Автор: Диана Могилевич