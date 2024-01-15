Сегодня в Лос-Анджелесе состоялась 29-я ежегодная церемония вручения премии Critics Choice Awards, присуждаемая Ассоциацией кинокритиков языковых компаний. Об этом пишет издание Variety.
Наибольшее количество наград, а именно восемь, получил фильм "Оппенгеймер". Это биографическая кинолента о Кристофере Нолане - американском физике-теоретике, которого называют "отцом атомной бомбы". Главную роль сыграл актер Киллиан Мерфи.
Популярная кинолента "Барби" тоже не осталась без внимания и одержала победу сразу в шести номинациях. Это американский фэнтезийный комедийный фильм, основанный на игрушке для девочек - кукле Барби. Режиссером фильма является Грета Гервиг, главную роль сыграла актриса Марго Робби.
Лидерами в телевизионных категориях стали сериалы "Ссора" и "Медведь". Они забрали с собой по четыре награды.
Сериал "Ссора" снят корейским режиссером Ли Сон Цзинем в 2023 году. В главных ролях Стивен Джон и Али Вон. По сюжету их персонажи чуть не столкнулись автомобилями, из-за чего началась ссора.
"Медведь" - американский комедийно-драматический сериал, созданный Кристофером Сторером в 2022 году. В главных ролях Джереми Аллен Уайт, Эбон Мосс-Бакрак, Айо Эдебири. По сюжету молодой шеф-повар возвращается домой, чтобы управлять семейным магазином сэндвичей с говядиной.
Полный список победителей Critics Choice Awards-2024:
- Лучший фильм: "Оппенгеймер"
- Лучший актер: Пол Джаматти ("Оставленные")
- Лучшая актриса: Эмма Стоун ("Бедняжки")
- Лучший режиссер: Кристофер Нолан "Оппенгеймер"
- Лучший актер второго плана: Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер")
- Лучшая актриса второго плана: Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные")
- Лучший молодой актер: Доминик Сесса ("Оставленные")
- Лучший актерский ансамбль: "Оппенгеймер"
- Лучший оригинальный сценарий: Грета Гервиг и Ной Баумбах ("Барби")
- Лучший адаптивный сценарий: Корд Джефферсон ("Американское чтиво")
- Лучшая операторская работа: Хойт Ван Хойтема ("Оппенгеймер")
- Лучшая песня: "I'm Just Ken" ("Барби")
- Лучший мультфильм: "Человек-паук: сквозь Вселенную"
- Лучшая комедия: "Барби"
- Лучший комедийный сериал: "Медведь"
- Лучший драматический сериал: "Наследники"
- Лучший мини-сериал: "Ссора"
- Лучший актер драматического сериала: Киран Калкин "Наследники"
- Лучшая актриса драматического сериала: Сара Сноук "Наследники"
- Лучший актер второго плана в драматическом сериале: Билли Крудап "Утреннее шоу"
- Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Элизабет Дебики "Корона"
- Лучший актер комедийного сериала: Джереми Аллен Уайт "Медведь"
- Лучшая актриса комедийного сериала: Айо Эдебири "Медведь"
- Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Эбон Мосс-Бакрак "Медведь"
- Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Мерил Стрип "Убийства в одном здании".