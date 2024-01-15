Награды вручали в сфере кино и телевидения.

Сегодня в Лос-Анджелесе состоялась 29-я ежегодная церемония вручения премии Critics Choice Awards, присуждаемая Ассоциацией кинокритиков языковых компаний. Об этом пишет издание Variety.

Наибольшее количество наград, а именно восемь, получил фильм "Оппенгеймер". Это биографическая кинолента о Кристофере Нолане - американском физике-теоретике, которого называют "отцом атомной бомбы". Главную роль сыграл актер Киллиан Мерфи.

Популярная кинолента "Барби" тоже не осталась без внимания и одержала победу сразу в шести номинациях. Это американский фэнтезийный комедийный фильм, основанный на игрушке для девочек - кукле Барби. Режиссером фильма является Грета Гервиг, главную роль сыграла актриса Марго Робби.

Лидерами в телевизионных категориях стали сериалы "Ссора" и "Медведь". Они забрали с собой по четыре награды.

Сериал "Ссора" снят корейским режиссером Ли Сон Цзинем в 2023 году. В главных ролях Стивен Джон и Али Вон. По сюжету их персонажи чуть не столкнулись автомобилями, из-за чего началась ссора.

"Медведь" - американский комедийно-драматический сериал, созданный Кристофером Сторером в 2022 году. В главных ролях Джереми Аллен Уайт, Эбон Мосс-Бакрак, Айо Эдебири. По сюжету молодой шеф-повар возвращается домой, чтобы управлять семейным магазином сэндвичей с говядиной.

Полный список победителей Critics Choice Awards-2024:

Лучший фильм: "Оппенгеймер"

Лучший актер: Пол Джаматти ("Оставленные")

Лучшая актриса: Эмма Стоун ("Бедняжки")

Лучший режиссер: Кристофер Нолан "Оппенгеймер"

Лучший актер второго плана: Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер")

Лучшая актриса второго плана: Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные")

Лучший молодой актер: Доминик Сесса ("Оставленные")

Лучший актерский ансамбль: "Оппенгеймер"

Лучший оригинальный сценарий: Грета Гервиг и Ной Баумбах ("Барби")

Лучший адаптивный сценарий: Корд Джефферсон ("Американское чтиво")

Лучшая операторская работа: Хойт Ван Хойтема ("Оппенгеймер")

Лучшая песня: "I'm Just Ken" ("Барби")

Лучший мультфильм: "Человек-паук: сквозь Вселенную"

Лучшая комедия: "Барби"

Лучший комедийный сериал: "Медведь"

Лучший драматический сериал: "Наследники"

Лучший мини-сериал: "Ссора"

Лучший актер драматического сериала: Киран Калкин "Наследники"

Лучшая актриса драматического сериала: Сара Сноук "Наследники"

Лучший актер второго плана в драматическом сериале: Билли Крудап "Утреннее шоу"

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Элизабет Дебики "Корона"

Лучший актер комедийного сериала: Джереми Аллен Уайт "Медведь"

Лучшая актриса комедийного сериала: Айо Эдебири "Медведь"

Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Эбон Мосс-Бакрак "Медведь"

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Мерил Стрип "Убийства в одном здании".

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