Песня вошла в альбом Power Up.

Австралийская рок-группа AC/DC выпустила зрелищный клип на песню Witch`s Spell, которая вошла в альбом Power Up (2020).

Стоит отметить, что благодаря этому альбому AC/DC получили еще и статус первой австралийской группы, чьи альбомы занимали первое место в чартах на протяжении пяти десятилетий: Back In Black (1980), Ballbreaker Live (1990), Black Ice (2000), Rock Or Bust (2010) и Power Up (2020).

"Для тех, кто любит хороший рок, это должны быть AC/DC, мурашки по коже", "Фил Радд - единственный парень на планете, который может одновременно играть на барабанах, выкурить сигарету и съесть стейк", "Концерт AC/DC похож на путешествие в удивительное сверхэнергетическое измерение... Не пропустите... Безопасность и рок", - пишут поклонники группы в комментариях под видео.

Автор: Диана Могилевич