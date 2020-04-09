цей матеріал доступний українською

Джастин Бибер выпустил клип на песню At Least For Now

19:16, 09 апреля 2020
Кино и музыка
96 0
В клипе снялся хореограф Шин Лью \ скриншот с видео

Читайте такжеДжастин Бибер выпустил клипы на две танцевальные песни

Режиссером видеоклипа, действие которого происходит на вершине горы, выступил Ник Демура, работавший с Бибером в туре Believe в качестве креативного директора.

Хореографом-постановщиком стал Шин Лью, который снялся в клипе.

Как сообщал УНИАН Lite, Бибер выпустил сразу два танцевальных клипа на песни All Around Me и Habitual.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певец#клип