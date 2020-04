Джастин Бибер выпустил клип на песню At Least For Now

Хореографом-постановщиком видеоработы стал Шин Лью, который и снялся в клипе.

Канадский поп-певец Джастин Бибер представил клип на песню At Least For Now.

Режиссером видеоклипа, действие которого происходит на вершине горы, выступил Ник Демура, работавший с Бибером в туре Believe в качестве креативного директора.

Хореографом-постановщиком стал Шин Лью, который снялся в клипе.

Как сообщал УНИАН Lite, Бибер выпустил сразу два танцевальных клипа на песни All Around Me и Habitual.