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Джастин Бибер выпустил новый альбом "Changes" (аудио)

15:10, 14 февраля 2020
Кино и музыка
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Канадский певец Джастин Бибер выпустил свой пятый студийный альбом «Changes» / HELLO!

Канадский певец Джастин Бибер выпустил свой пятый студийный альбом «Changes». Всего в него вошло семнадцать треков, в том числе представленные ранее синглы «Yummy» и «Intentions».

В записи пластинки приняли участие Трэвис Скотт, Quavo, Post Malone, Кейлани и другие музыканты. 

Как сообщал УНИАН, Билли Айлиш выпустила заглавную песню к фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Айлиш, написавшая песню вместе со своим братом Финнеасом О'Коннеллом, стала самой молодой исполнительницей музыкальной темы в истории франшизы.

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Теги: #певец#тур Джастина Бибера