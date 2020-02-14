Джастин Бибер выпустил новый альбом "Changes" (аудио)
15:10, 14 февраля 2020Кино и музыка
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К работе над релизом исполнитель привлек Трэвиса Скотта, Quavo и Post Malone.
Канадский певец Джастин Бибер выпустил свой пятый студийный альбом «Changes» / HELLO!
Канадский певец Джастин Бибер выпустил свой пятый студийный альбом «Changes». Всего в него вошло семнадцать треков, в том числе представленные ранее синглы «Yummy» и «Intentions».
В записи пластинки приняли участие Трэвис Скотт, Quavo, Post Malone, Кейлани и другие музыканты.
Как сообщал УНИАН, Билли Айлиш выпустила заглавную песню к фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Айлиш, написавшая песню вместе со своим братом Финнеасом О'Коннеллом, стала самой молодой исполнительницей музыкальной темы в истории франшизы.
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