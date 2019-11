Rotten Tomatoes назвал 10 лучших и 10 худших фильмов 2019 года

Навеки связанные (Chained for Life) - 100%

Съемки без тормозов (One Cut of the Dead) - 100%

Горничная (La Camarista) - 100%

Прощание (The Farewell) - 99%

Читайте такжеНовые «Ангелы Чарли»: каким получился римейк знаменитой франшизы (видео)

Аполлон-11 (Apollo 11) - 99%

Пепел белоснежен (Ash is the Purest White) - 99%

Удивительная лёгкость (Amazing Grace) - 99%

Страна меда (Honeyland) - 99%

Портрет девушки в огне (Portrait of a Lady on Fire) - 98%