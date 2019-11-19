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Rotten Tomatoes назвал 10 лучших и 10 худших фильмов 2019 года

16:14, 19 ноября 2019
Кино и музыка
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"Проклятье Мэри" признали худшим фильмом года / Rotten Tomatoes

Известный сайт кинокритики Rotten Tomatoes представил перечень оценок фильмов, вышедших в 2019 году. На основе этих данных можно определить 10 лучших и 10 худших фильмов.

100% положительных отзывов получили лишь три картины: "Навеки связанные", "Съемки без тормозов" и "Горничная". Наименьшим количеством (всего 4 %) отличился триллер "Мэри".

10 лучших фильмов 2019 года по версии Rotten Tomatoes:

10 худших фильмов 2019 года по версии Rotten Tomatoes:

  • Мэри (Mary) - 4%

    Лестница Иакова (Jacob’s Ladder) - 5%

    Репродукция (Replicas) - 9%

    Во все тяжкое (The Professor) - 10%

    Окей, Лекси! (Jexi) - 11%

    Мэдея на похоронах (A Madea Family Funeral) - 12%

    Приемлемая потеря (An Acceptable Loss) - 13%

    Отпетые мошенницы (The Hustle) - 14%

    Игра Ганнибала (Nomis) - 15%

    Старые счеты (A Score to Settle) - 15%

    Напомним, ранее УНИАН писал, каким получился новый фильм ужасов "Мэри" с оскароносным Гэри Олдманом.

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Теги: #фильмы#кино