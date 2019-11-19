Rotten Tomatoes назвал 10 лучших и 10 худших фильмов 2019 года
Известный сайт кинокритики Rotten Tomatoes представил перечень оценок фильмов, вышедших в 2019 году. На основе этих данных можно определить 10 лучших и 10 худших фильмов.
100% положительных отзывов получили лишь три картины: "Навеки связанные", "Съемки без тормозов" и "Горничная". Наименьшим количеством (всего 4 %) отличился триллер "Мэри".
10 лучших фильмов 2019 года по версии Rotten Tomatoes:
Навеки связанные (Chained for Life) - 100%
Съемки без тормозов (One Cut of the Dead) - 100%
Горничная (La Camarista) - 100%
Прощание (The Farewell) - 99%
Читайте такжеНовые «Ангелы Чарли»: каким получился римейк знаменитой франшизы (видео)Паразиты (Gisaengchung) - 99%
Аполлон-11 (Apollo 11) - 99%
Пепел белоснежен (Ash is the Purest White) - 99%
Удивительная лёгкость (Amazing Grace) - 99%
Страна меда (Honeyland) - 99%
Портрет девушки в огне (Portrait of a Lady on Fire) - 98%
10 худших фильмов 2019 года по версии Rotten Tomatoes:
Мэри (Mary) - 4%
Лестница Иакова (Jacob’s Ladder) - 5%
Репродукция (Replicas) - 9%
Во все тяжкое (The Professor) - 10%
Окей, Лекси! (Jexi) - 11%
Мэдея на похоронах (A Madea Family Funeral) - 12%
Приемлемая потеря (An Acceptable Loss) - 13%
Отпетые мошенницы (The Hustle) - 14%
Игра Ганнибала (Nomis) - 15%
Старые счеты (A Score to Settle) - 15%
Напомним, ранее УНИАН писал, каким получился новый фильм ужасов "Мэри" с оскароносным Гэри Олдманом.