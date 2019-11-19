Rotten Tomatoes назвал 10 лучших и 10 худших фильмов 2019 года

100% положительных отзывов получили лишь три картины: "Навеки связанные", "Съемки без тормозов" и "Горничная". Наименьшим количеством (всего 4 %) отличился триллер "Мэри".

Известный сайт кинокритики Rotten Tomatoes представил перечень оценок фильмов, вышедших в 2019 году. На основе этих данных можно определить 10 лучших и 10 худших фильмов.

100% положительных отзывов получили лишь три картины: "Навеки связанные", "Съемки без тормозов" и "Горничная". Наименьшим количеством (всего 4 %) отличился триллер "Мэри".

10 лучших фильмов 2019 года по версии Rotten Tomatoes:

Навеки связанные (Chained for Life) - 100% Съемки без тормозов (One Cut of the Dead) - 100% Горничная (La Camarista) - 100% Прощание (The Farewell) - 99% Читайте такжеНовые «Ангелы Чарли»: каким получился римейк знаменитой франшизы (видео) Паразиты (Gisaengchung) - 99% Аполлон-11 (Apollo 11) - 99% Пепел белоснежен (Ash is the Purest White) - 99% Удивительная лёгкость (Amazing Grace) - 99% Страна меда (Honeyland) - 99% Портрет девушки в огне (Portrait of a Lady on Fire) - 98%

10 худших фильмов 2019 года по версии Rotten Tomatoes: