"Проклятие Мэри": каким получился новый фильм ужасов с оскароносным Гэри Олдманом

В украинский прокат выходит новый хоррор от создателя "Американской истории ужасов" и "Королев крика".

26 сентября в украинский прокат выходит новый хоррор от создателя "Американской истории ужасов" и "Королев крика" Майкла Гои "Проклятие Мэри".

Премьера фильма состоялась 24 сентября в кинотеатре "Синема Сити".

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Представляя свой фильм на лондонском кинофестивале Frightfest, Гой утверждал, что просмотрел более 18 тысяч фильмов, тем удивительнее, что его новый фильм ужасов заслуживает оценки «средне». Да, фильм получился довольно динамичным, а полуторачасовой хронометраж не дает зрителю заскучать в зале, как это было с «Оно 2». Казалось бы, режиссер легко может повторить успех своих телевизионных детищ и создать качественный полнометражный фильм. Та же «Американская история ужасов» обладает интригой и витиеватостью сюжета, жуткой атмосферой, а также наигранной глупостью, которая неплохо развлекает зрителя. Но в «Проклятии Мэри» Майкл Гой использует большое количество избитых техник, что делает картину «вторичной» и навевает зрителю чувство, что все это где-то уже было. Взять хотя бы маленького ребенка, который общается с воображаемым другом и рисует страшные картинки.

Завязка фильма, вроде бы, неплоха: семья, в которой царит разлад, оказывается в замкнутом пространстве, на корабле в открытом море, где на нее и обрушивается «приятная неожиданность» в виде кровожадного призрака. Однако такая классическая для фильма ужасов ситуация обыграна с минимальной фантазией.

Да, в фильме есть страшные моменты, но это не психологическое давление и не напряжение по ходу всего фильма. Все «пугалки» построены на внезапных прыжках, резких вскриках и тому подобных вещах. Из-за этого уже спустя секунду временный испуг проходит, а постепенное наращивание напряжения по ходу фильма при этом отсутствует.

К плюсам фильма отнести актерский каст. Поклонники Гэри Олдмана знают, насколько широким диапазоном и разноплановым набором ролей может похвастаться этот британский актер. В несвойственном актеру жанре ужасов за ним наблюдать особенно интересно. Дженнифер Эспозито со своей ролью тоже прекрасно справляется.

Но вот чего фильму простить никак не удаётся, так это очень скомканной финальной схватки главных героев с антагонистом, которая длится буквально минуту. Сцена, которой ждешь весь фильм, заканчивается, не успев начаться, и зритель выходит из зала с чувством незавершенности увиденного.

Ольга Броскова