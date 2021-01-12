Засевая зерном, посевальщики желают родным и близким счастья, мира и здоровья.

Наряду с колядованием и щедрованием в Украине на новогодне-рождественские праздники существует еще один интересный обычай – посевание (засевание).

Читайте такжеВыходные в январе 2021: сколько будем отдыхать в первый месяц нового годаПосевалки или засевалки – это обрядовые песни и поздравительные стишки.

Осуществляется этот веселый обряд утром 14 января - то есть в первый день Старого Нового года и на праздник Василия Великого. С рассветом посевальщики ходят от дома к дому, сеют зерном и стишками-пожеланиями поздравляют всех с Новым годом.

Издавна считалось, что именно мальчик должен первым войти в дом и впустить в дом счастье, радость, мир и достаток. Однако сейчас посевают и мальчики, и девочки.

Детские посевалки на украинском языке

***

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Щоб діти всі здорові ,

Їли кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха.

А нам грошей з півміха!

***

Сійся, родися, жито, пшениця,

Всяка пашниця:

Зі споду корениста, зверху колосиста.

Будьте зі святом здорові,

З Новим роком та Різдвом Христовим!

***

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю

На щастя, на здоров'я, на Новий рік!

Щоб краще родило, як уторік.

Жито, пшениця, горох, сочевиця

Коноплі до стелі, а льон по коліна

Щоб вас, хрещених, голова не боліла!

***

Житом, житом із долоні,

По долівці, по ослоні,

Засіваю в вашій хаті –

Будьте дужі та багаті!

Щоб збулося все нівроку –

З новим щастям, з Новим роком!

***

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Щоб ви пане господарю,

були такі чисті,

як наші святки пречисті.

Щоб були такі красні,

як наше сонце ясне!

Щоб були такі величні,

як наш хліб пшеничний!

***

Сію, сію посіваю

З Новим Роком вас вітаю!

Я маленький сівачок

Дайте грошей в кулачок

Не давайте копійки,

Бо подерті кишеньки

А давайте паперові

Будьте люди гонорові!

***

Сію, сію посіваю

З Новим роком вас вітаю

З Новим роком й з Васильком

Дайте гроші з кошильком.

***

Нас послав Святий Василь

Засівати в заметіль

Й особливий дав наказ,

Щоб засіяли і в вас!

Ще й навчив казати так:

"На кохання сієм мак,

Сієм жито на добро,

А для сміху ось пшоно,

На здоров’я вам овес,

Щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісних осіб

Сієм вам пшеницю-хліб!"

Сієм, сієм, засіваєм,

З Новим роком вас вітаєм!

Українські засівалки для дорослих

***

Сію-засіваю я на ламінат,

Щоб цвіли ви гарно, як весняний сад!

Сію-засіваю Ваші хідники,

Хай будуть здорові жінка і дітки.

Сію-засіваю я на ковролін

Щоби не відчули ви поганих змін.

***

Сію вію посіваю,

Щастя й долі вам бажаю

У щасливій вашій хаті

Щоб ви всі були багаті

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі

Сало, м’ясо і ковбаси

Пиріжки ще й пухнасті пампушки

А і ще вам побажаю

Дорожити рідним краєм

Сію вію посіваю

На чотири боки

Щоб усі були здорові на всі довгі роки

З новим роком!!!

***

Сію-засіваю зерня на паркет,

Щоб розквітла доля, як троянд букет!

Сію-засіваю я на килими,

Щоб в душі і серці не було зими!

Сію-засіваю зерня на підлогу,

Щоб була легкою вам життя дорога!

***

Зі Старим Новим роком я вітаю!

Більше грошей вам бажаю,

Пити тільки коньячок,

Цілувати – жіночок!

Добре всім повеселитись,

Під ялинку не звалитись!

***

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб велося у господі,

У садочку й на городі!

Щоб не було суховіїв,

І щоб вітер тепло віяв!

Щоб цвіло все не горіло!

І щоб діти не хворіли!

Щоб родили й груші й вишні,

І щоб дочки заміж вийшли!

І щоб хлопці поженились,

Щоб всі в хаті помістились!

Щоб були як маків цвіт

Щоб радів вам білий світ!

Сію, сію, засіваю,

З Новим роком всіх вітаю!

***

Сію, вію, посіваю,

Гроші в блоги засіваю,

Щоб росли шалені бакси,

Євро, гривні та рублі,

Щоб жили ви як у казці,

І щасливими були!

***

Ми прийшли вас посівати,

Щоб усіх пошанувати.

Сієм, сіємо зерном,

Новий рік щоб був з вином.

Від їди щоб стіл ломився,

Щоб і хліб не перевівся.

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя й радості бажаєм.

Щоб і дома, і на полі

Вам всього було доволі.

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим роком Вас вітаєм!

Детские посевалки на русском языке

***

Сеем-сеем-посеваем,

С Новым годом поздравляем.

Дайте рубль иль п’ятак –

Не уйдем отсюда так.

***

Сею, рассеваю

Овсом, рожью,

Милостей божью!

На крутой творожок

Пастуху пирожоr!

***

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на ново счастье

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле – копнами,

На столе – пирогами!

***

Сеем-веем, посеваем,

С Новым Годом поздравляем,

Открывайте сундучки,

Доставайте пятачки.

Російською для дорослих

***

На новое вам лето,

На красное вам лето!

Куда конь хвостом –

Туда жито кустом.

Куда коза рогом –

Туда сено стогом.

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько елок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

Счастья вам, хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом,

Со всем родом!

***

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Хоть и Старый Новый год –

Все равно добро несет!

Мы желаем по старинке

Плодовитости – скотинке,

Теплой будки – собачонку,

Блюдца молока – котенку,

Горсть пшеницы – петушку,

Девку красную – дружку,

Деток малых – папе с мамой,

Бабушке – внучаток малых!

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Открывайте сундучок,

Доставайте пятачок!

***

Сеем, веем посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Счастья, радости, здоровья и удачи вам желаем!

И еще чтоб Дед Мороз

Мешок денег Вам принес!

Меня станете дарить, а я буду вас хвалить!

Кто деньгой одарит,

Сам богатым станет.

Хозяин ты наш, добрый ты наш!

Неужто ты нам денег, да по рюмочке не дашь?

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Автор: Алина Вишневская