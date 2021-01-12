Праздничный день с таким несколько странным названием возник в результате смены летоисчисления.

Старый Новый год – редкий исторический феномен. Это один из уникальных праздников, который отмечают во многих странах, в том числе и в Украине.

Когда Старый Новый год 2021 – дата

Старый Новый год наступает ровно через 13 дней после привычного нам Нового года, который встречается в ночь на 1 января. То есть его празднуют в ночь с 13 на 14 января. В 2021 году Старый Новый год приходится на четверг.

Старый Новый год: как возник и что значит

Праздничный день с таким несколько странным названием возник в результате смены летоисчисления. Традиция отмечать Старый Новый год связана с расхождением двух календарей: юлианского ("старого стиля") и григорианского ("нового стиля").

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годТак, еще во времена правления Юлия Цезаря, в 45 году до н. э., появился Юлианский календарь, который был назван в честь правителя. Однако в результате многолетних наблюдений астрономы обнаружили, что средняя продолжительность солнечного года составляет 365,2422 суток. То есть он на 11 минут 14 секунд короче, чем год по юлианскому календарю. Это привело к тому, что каждые 128 лет в юлианском календаре накапливался один лишний день.

В конце XVI века ряд стран заменили юлианский календарь на более точный григорианский, предложенный Папой Григорием XIII. Постепенно на эту систему летоисчисления перешли почти все страны мира. Украина, как Украинская Народная Республика, официально перешла на григорианскую систему только в 1918 году.

Интересно, что разница между юлианским и григорианским календарями увеличивается каждое столетие, когда число сотен в год от Рождества Христова не является кратным четырем, на один день. Поэтому с 1 марта 2100 года разница между календарями возрастет до 14 суток.

Традиции Старого Нового года

Вечер накануне Старого Нового года называют Маланкой или Щедрым вечером. В это время принято накрывать богатый стол, где главным блюдом является щедрая кутья. Также 13 января проводятся веселые народные гуляния с традиционным переодеванием в животных и фольклорных персонажей. Компании щедрующих ходят по домам, поют колядки, танцуют, за что хозяева их одаривают угощением и деньгами.

А с самого утра 14 января мальчики и ребята начинают посевать. Сначала они засевают зерном в своем доме, потом в домах крестных, родственников и соседей. При этом засевальщики желают счастья, достатка и урожая в новом году.

Традиции Старого Нового года включают и гадание. Так, ночь с 13 на 14 января считается одной из самых целесообразных для того, чтобы узнать имя суженого и заглянуть в свое будущее. В народе верили, что предсказания в эту ночь самые правдивые и именно в это время можно увидеть во сне своего будущего мужа.

Приметы и поверья на 14 января

Считается, что на Старый Новый год не следует произносить слово "тринадцать", а также считать мелкие монеты. Говорят, счет монет принесет слезы на весь год.

Читайте такжеПраздники в январе 2021: какие даты будут отмечать украинцы в этот месяцНельзя ничего давать в долг, иначе весь год в долгах проведешь. Если 14 января вынести мусор, то вместе с ним счастье из дома вынесешь.

Кроме того, наши предки верили, что рожденный на Василия ребенок будет счастливым и здоровым всю жизнь.

Существуют и погодные приметы. Так, снег нам старый Новый год предвещает позднюю весну и снежную зиму. Южный ветер в этот день обещает жаркое и продолжительное лето, северный - урожай орехов, восточный - изобилие фруктов, а западный - рыбы и молока.

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Автор: Алина Вишневская