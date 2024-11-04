Уже скоро украинцы отметят Рождественский пост, который считается довольно строгим.

Ежегодно христиане перед Рождеством воздерживаются от мясной и молочной пищи, чтобы телесно очиститься к большому празднику. Этот период называется Рождественский пост и длится 40 дней.

Мы разобрались, когда начинается Рождественский пост у православных христиан, что можно есть в этот период и кому разрешено не поститься. На эти вопросы эксклюзивно для УНИАН ответили священник Православной церкви Украины, активист, ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко, и диетолог Алёна Юдина.

Когда будет православный Рождественский пост 2024

По новому церковному стилю Рождественский пост 2024 начинается 15 ноября и закачивается в Сочельник 24 декабря. Начало выпадает на следующий день после дня памяти апостола Филиппа. Поэтому второе название этого периода - Филиппов пост или Филипповка.

Рождественский пост 2024 по старому стилю длится с 28 ноября по 6 января.

Как правильно держать Рождественский пост

Священник Георгий Коваленко в комментарии УНИАН объяснил, что церковь не требует обязательно соблюдать пост. Пост - это духовное упражнение по сознательному самоограничению для христиан. Благодаря ему человек учится быть свободным и независимым от соблазнов или каких-то страстей, плохих привычек.

Каждый человек решает сам - поститься ему или нет. Традиционно постятся воцерковленные люди. Есть несколько видов поста - воздерживаться можно не только от мясной пищи, но и, например, от вредных привычек.

Кому можно не поститься

По словам священника, традиционно не постятся больные люди, беременные женщины, дети. Также можно не соблюдать пост воинам, поскольку они находятся в сложных условиях.

Но даже если человек не может поститься из-за здоровья, то он всё ещё может отказаться от вредных для души привычек. Например, воздержание от ругани - это тоже пост.

Грех ли не поститься

Григорий Коваленко объяснил - поститься полезно, но в церкви никто не будет осуждать того, кто не постится. Если человек не хочет или не может соблюдать пост - церковь не будет его осуждать и не будет считать грешником.

Как держать Филиппов пост 2024 без вреда для здоровья

Советы по питанию в пост эксклюзивно для УНИАН дала диетолог Алена Юдина. Если человек намерен поститься, то не должен начинать это делать во время многодневных постов. На неделе есть два постных дня - среда и пятница. Старцы советуют новичкам начинать поститься именно с этих дней.

Чтобы пост не стал стрессом для организма, стоит сначала убрать из рациона один продукт и не есть его во время постов в течение года, например, отказаться от мяса. На следующий год в дни постов человек уже может отказаться и от молочных продуктов или яиц.

Диетолог предупреждает: нельзя резко отказываться от привычных продуктов. Это может быть тяжело психологически, и у человека будет срыв: он не сможет остановиться начнет переедать. А это может навредить здоровью.

Именно поэтому, чтобы не переедать, новичкам сперва стоит во время постов отказываться от какого-то одного продукта.

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