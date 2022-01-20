Народный праздник 20 января / фото УНІАН
20 января христиане отмечают церковный праздник Собор Иоанна Предтечи. Святого Иоанна на Руси считали покровителем сельского хозяйства и пчеловодства. Ему молились о хорошем приплоде у скотины и об избавлении от головной боли.
Утром 20 января для крепкого здоровья нужно выпить натощак стакан крещенской воды. С этого дня начинался Мясоед - период зимнего веселья и свадеб. Молодежь веселилась и ходила друг к другу в гости. Девушки присматривали себе женихов. Женщины 20 января занимались рукоделием.
20 января крестьяне "запивали зло", чтобы никогда не лить слезы. Так произошло одно из названий дня - Иван Бражник.
Что нельзя делать 20 января
- Нельзя выбрасывать остатки еды и питья со стола. Их следует отдать животным.
- Нельзя поднимать булавки и иголки с пола.
- Долго смотреть в зеркало - плохая примета.
- В этот день нельзя делать ничего экстремального и рисковать, особенно деньгами.
Приметы погоды 20 января
- Мокрый снег сегодня предвещает хороший урожай хлеба.
- Солнечный полдень предвещает раннюю весну.
- Южный ветер - к непогожему лету.
- Ясный день сулит сухое лето.