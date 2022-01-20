Народный праздник 20 января имеет названия Иван Бражник, Зимний свадебник, Перезимье, Отдание Святок, Мясоед.

20 января христиане отмечают церковный праздник Собор Иоанна Предтечи. Святого Иоанна на Руси считали покровителем сельского хозяйства и пчеловодства. Ему молились о хорошем приплоде у скотины и об избавлении от головной боли.

Утром 20 января для крепкого здоровья нужно выпить натощак стакан крещенской воды. С этого дня начинался Мясоед - период зимнего веселья и свадеб. Молодежь веселилась и ходила друг к другу в гости. Девушки присматривали себе женихов. Женщины 20 января занимались рукоделием.

20 января крестьяне "запивали зло", чтобы никогда не лить слезы. Так произошло одно из названий дня - Иван Бражник.

Что нельзя делать 20 января

Нельзя выбрасывать остатки еды и питья со стола. Их следует отдать животным. Нельзя поднимать булавки и иголки с пола. Долго смотреть в зеркало - плохая примета. В этот день нельзя делать ничего экстремального и рисковать, особенно деньгами.

Приметы погоды 20 января

Мокрый снег сегодня предвещает хороший урожай хлеба.

Солнечный полдень предвещает раннюю весну.

Южный ветер - к непогожему лету.

Ясный день сулит сухое лето.

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