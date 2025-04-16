Рассказываем, как готовится классическая украинская пасха - рецепт вкусный, не занимает много времени, а сама выпечка долго не черствеет.

Рецептов пасхальной выпечки есть много, но фаворитами остаются те, что проверены временем. Один из таких - знаменитый Александрийский кулич, который, по истории, пришел к нам еще со времен прабабушек. У него особая технология приготовления, которая очень нравится современным хозяйкам, так как с этой дрожжевой выпечкой не нужно "танцевать" на кухне целый день. Как готовится такая пасха - рецепт простой и необычной праздничной выпечки - рассказываем ниже.

Александрийская пасха - рецепт старинной праздничной выпечки

Пасха на александрийском тесте ныне очень популярна. Почему тесто и сама выпечка так называется, никто достоверно объяснить не может. Но считается, что так ее готовили в старые-добрые времена, свидетелями которых были наши пра-прабабушки. Получается такая пасха влажная, рецепт включает топленое молоко и коньяк, а опара замешивается без теста. Давайте готовить.

Вам понадобятся (рассчет на 2 формы 16×10 см, 2 формы 10×10 см, 1 форму 13×10 см и 1 форму 9×12 см):

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молоко топленое - 0,5 л;

сахар - 0,5 кг + 20 г ванильного сахара;

дрожжи прессованные - 75 г;

масло сливочное - 250 г (1 пачка + 1/4пачки);

яйца - 5 шт;

изюм - 150 г;

курага - 100 г;

соль - 0,5 ч. л.;

коньяк - 30 мл;

мука - 1-1,3 кг.

Пасха "Александрийская" - рецепт

Дрожжи размять, растворить в теплом молоке. Яйца смешать с сахаром и размягченным или растопленным маслом, перемешать до однородности. Влить в массу молоко, опару еще раз перемешать. Оставить подходить при комнатной температуре 10-12 часов.

В этом прелесть этой пасхи: опару можно поставить с вечера, а утром выпечь пасочки, либо наоборот - поставить опару с утра, а выпечь после работы.

Изюм и курагу запарить кипятком, воду слить, обсушить. Курагу мелко нарезать и вместе с изюмом обвалять в муке - так они равномернее распределятся по тесту. В опару всыпать муку, положить ванильный сахар, соль и влить коньяк - замесить тесто. Вымешивать 10 минут, тесто должно оставаться влажным, нежным и липнущим к рукам (руки можно смазать растительным маслом).

Всыпать изюм с курагой и перемешать, накрыть полотенцем и оставить на 1 час подходить. Разложить тесто по бумажным формочкам (их заполнить на треть). Еще раз оставить на 1 час, чтобы подошло и поставить выпекаться в разогретую до 180°С духовку на 10 минут.

Снизить t до 160°С и выпекать еще 30-40 минут. Пасху проткнуть посередине деревянной шпажкой - так проверяют готовность выпечки. Если шпажка выходит сухая, кулич готов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить глазурь на Пасху для куличей, которая не липнет и не осыпается.

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