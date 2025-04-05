Какой церковный праздник отмечают верующие 6 апреля по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

6 апреля по новому церковному календарю чтут преподобную Марию Египетскую и святителя Мефодия, архиепископа Моравского. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 6 апреля (19 апреля по старому стилю) - день памяти святителя Мефодия, архиепископа Моравского, а также преподобной Марии Египетской (переходящее празднование).

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Мефодий Моравский (или Солунский) - святой равноапостольный, греческий миссионер, архиепископ Великой Моравии. Родился в 815 году в Фессалониках (Византийская империя). В миру он носил имя Михаил и был братом Кирилла, с которым они вместе создали славянскую азбуку.

Михаил сделал хорошую военно-административную карьеру и получил пост стратига Славинии, византийской провинции, а также был преподавателем в Константинопольском университете. Но со временем решил оставить мирскую жизнь, ушел в монастырь на горе Олимп и постригся в монахи. После он стал игуменом монастыря "Полихрон" на берегу Мраморного моря.

В 863 году Кирилл и Мефодий по приглашению князя Ростислава переехали в Великую Моравию, чтобы с разрешения Папы Римского проповедовать там христианство. Перед этим братья с помощью своих учеников перевели на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь и избранные службы.

Мефодий стал архиепископом Великой Моравии и Панонии, и в 870 вернулся в Панонию. Из-за интриг немецких феодалов он некоторое время находился в заключении, затем снова жил в Византии, но потом вернулся в Моравию, где в последние годы жизни переводил Ветхий Завет и другие книги. Похоронен был в столице Моравии, городе Велеграде.

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В пятое воскресенье Великого поста почитают преподобную Марию Египетскую, грешницу, которая стала святой. День ее памяти также отмечают 1 апреля по новому стилю, а ранее УНИАН уже рассказывал историю преподобной и чем она прославилась.

Какой церковный праздник 6 апреля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Захарии Печерского, постника, и предпразднество Благовещения Пресвятой Богородицы. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 6 апреля

В народе 6 апреля - праздник Евтихий Тихий, названный так в честь святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского, память которого также совершается сегодня.

По приметам дня судят об урожае и какими будут весна и лето:

туман с утра - до конца апреля будет сухая погода;

яркое солнце - жди похолодания;

клен сок пустил - установится теплая погода и весной, и летом.

Лучшая погодная примета дня - это отсутствие ветра, это к богатому урожаю гороха, зерновых и овощей. Также в это время принято белить яблони и подпирать ветки деревьев.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 6 апреля, как и в любой другой день, не следует ругаться, сплетничать, завидовать, ни в коем случае нельзя обижать кого-либо, как людей. таки животных, и отказывать в помощи. Церковь порицает ложь, лень, зависть, жадность и отчаяние.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: запрещено обламывать или обрезать яблони, а также рубить березу - это не к добру.

Что можно делать 6 апреля

В православный праздник сегодня обращаются в молитвах к святым - молятся о своем физическом и душевном здоровье и о здоровье близких людей.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, сегодня можно употреблять горячие блюда с растительным маслом. Ранее мы подробно рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням. Важно не забывать, что ограничение в еде - не главное, нужно следить за своими мыслями, словами и поступками.

6 апреля можно идти на рыбалку - считается, что в это время хорошо ловится окунь.

Кто отмечает день ангела 6 апреля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Евтихий, Мефодий.

По старому стилю день ангела у Артемия, Владимира, Петра, Степана, Якова.

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