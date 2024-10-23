Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 24 октября по новому и старому стилю, что можно и нельзя делать, у кого именины.

24 октября по новому церковному календарю вспоминают мученика Арефу и с ним 4299 мучеников, а также празднуют память иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". О традициях и приметах 24 октября и какой церковный праздник сегодня отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 24 октября по новому церковному календарю (6 ноября по старому) - день памяти мученика Арефы и с ним 4299 мучеников, а также иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

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Арефа жил в VI веке и был правителем города Неграна в Гравии. Жители этого города были христианами. Но аравийский царь Дунаан был иудеем и по его приказу было велено истребить последователей Христа.

Войско Дунаана подошло к городу, но не смогло его взять штурмом, и тогда царь решил обмануть жителей, пообещав их обложить налогами и не требовать перехода в иудейство. Жители города открыли ворота и пожалели об этом: клириков Церкви (427 человек) сожгли на костре, а правителя Арефу и других старейшин бросили в тюрьму. Проповедники царя ходили по городу, пытаясь обратить христиан в иудейство, но безуспешно. Мученическую смерть за Христа приняли свыше 4 тыс. жителей города.

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24 октября по новому календарю - день иконы "Всех скорбящих Радость", которая почитается как чудотворная.

Икона Пресвятой Богородицы "Всех скорбящих Радость" известна большим количеством чудес. Прославилась икона в 1688 году. Произошел один случай: сестра патриарха Иоакима Евфимия, которая жила в Москве, страдала неизлечимой болезнью. Однажды во время молитвы женщина услышала голос - он велел идти в храм Преображения Господня и найти образ, именуемый "Всех скорбящих Радость". Евфимия узнала, что в этом храме действительно есть такая икона, поэтому сделала, как было велено - священник отслужил молебен, и она вскоре исцелилась. Произошло это 24 октября.

Существует много списков (копий) иконы, которые также почитаются как чудотворные. Многие из них находятся в больницах и тюрьмах, известно, что молитвы перед образом исцеляют даже тяжелобольных людей. Также по преданию, Богородицы являлась в больнице Киево-Печерской лавре - икону "Всех скорбящих Радость" туда пожертвовал основатель больницы князь Николай Святоша.

На иконе "Всех скорбящих Радость" Богородица изображена в полный рост, стоящая в сиянии, с Младенцем на левой руке. Ее окружают ангелы и люди, охваченные недугами и скорбями. Выше, в облаках, находится изображение Новозаветной Троицы. В ранних вариантах иконографии в руке Богородицы изображены четки, свиток или хлеб. Существуют также списки, где Богоматерь изображена без Младенца со скипетром в правой руке, а левой она передает хлеб.

Какой церковный праздник 24 октября по старому стилю

Православный праздник сегодня по старому стилю - день памяти апостола от 70-ти Филиппа, а также Феофана Исповедника. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 24 октября

Приметы дня говорят о погоде в ближайшее время и когда ждать зиму:

снег с утра - зима будет морозной;

туман спустился - потеплеет;

деревья стоят в листьях - к суровой и долгой зиме;

луна в дымке - жди ненастье;

небо ночью прояснилось - будет мороз.

В народе 24 октября - праздник Афанасиев день, названный так в честь святителя Афанасия, патриарха Цареградского, память которого также совершается сегодня.

Что нельзя делать сегодня, 24 октября

В церковный праздник 24 октября, как и в любой другой день, церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, осуждения и клеветы, лени, выступает против жадности, зависти, мести и отчаяния. Нельзя отказывать в помощи тем, кто просит о ней.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не советуют принимать подарки от незнакомых людей - это может быть опасным, и нужно постараться быть осторожным с посудой, чтобы не разбить ее - по поверью, это к болезням и проблемам.

Что можно делать 24 октября

В молитвах на православный праздник сегодня просят исцеления от болезней, о выздоровлении и здоровье детей, помочь наладить семейную жизнь, защитить от обидчиков, утешить в скорби. Считается, что икона "Всех скорбящих Радость" помогает в самых отчаянных и тяжелых жизненных ситуациях.

По народной традиции 24 октября готовят сезонную зимнюю одежду - проветривают, стирают и чинят. Считается, что в этот день хорошо совершать сделки купли-продажи - они будут успешными.

Кто отмечает день ангела 24 октября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Ираклий, Николай, Иван, Алексей, Георгий, Афанасий, Петр.

По старому стилю день ангела у Филиппf, Анатолия, Макара, Иосифа, Антона, Александра, Зинаиды, Виктории.

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