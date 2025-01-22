В День соборности поздравьте близких с большим государственным праздником.

День соборности Украины - большой государственный праздник, который отмечается ежегодно 22 января. Это запрещенное советским режимом торжество провозглашает территориальное единство страны. Во время полномасштабной войны как никогда важно знать свою историю. Мы расскажем, как отмечают День соборности в Украине и как красиво поздравить близких.

Что означает День соборности Украины

Мы не просто так отмечаем 22 января День соборности Украины. В эту дату в 1919 году в Киеве был подписан Акт объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Документ провозглашал создание единого украинского государства и объединение двух армий.

К сожалению, мечта украинцев о собственной свободной стране тогда не сбылась. Вскоре после подписания Акта украинские земли вновь разъединились, и лишь в 1991 году наша родина наконец обрела независимость. А с 1999 года начали официально отмечать День соборности Украины, который в советское время был запрещен.

Видео дня

Главный обычай Дня соборности - объединение людей в живую цепь. Впервые таким образом украинцы собрались в 1990 году в честь 71-летия Акта объединения. Длина цепи составила более 770 км - от Ивано-Франковска до Киева через Стрый, Львов, Ровно и Житомир. Более 3 миллионов человек взяли участие в акции.

С тех пор "живая цепь" стала ежегодной традицией Дня соборности. В неё даже собираются украинские беженцы за границей. Также к празднику проводят информационные мероприятия, выставки, концерты.

Красивые поздравления и картинки на День соборности Украины

С Днем соборности Украины! Желаю нам всем мир, скорейшего окончания войны и нашей безоговорочной победы. Пусть Украина будет сильным, процветающим, благополучным государством, а все семьи объединятся и будут жить счастливо!

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С Днем соборности! Желаю семейной гармонии, удачи во всех начинаниях, исполнения мечты! Счастливой жизни в свободной и мирной Украине!

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Поздравляю с Днем соборности! Желаю нам всем позитивных новостей, оптимизма, счастливого будущего и сбывшихся надежд. Пусть в каждую украинскую семью придут достаток, единство и взаимопонимание.

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Поздравляю с большим государственным праздником Днем соборности. Желаю счастливого будущего, оптимизма, процветания страны. Пусть украинцы всегда остаются едиными и непобедимыми.

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С Днем соборности! Желаю гордиться Украиной и любить свою родину, построить счастливое будущее и наслаждаться каждым прожитым днем. Мира, достатка, хороших новостей и светлой надежды!

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