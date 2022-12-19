День адвокатуры ежегодно отмечается в Украине 19 декабря. В свой профессиональный праздник адвокаты получают поздравления от родных, коллег и друзей. Праздник был учрежден по указу президента в 2002 году, чтобы отметить важность работы адвокатов для нормальной работы правозащитной системы.
УНИАН собрал красивые поздравления и открытки с Днем адвоката, которыми можно поздравить близких представителей этой профессии.
Поздравления с Днем адвоката 2022
Друзья, поднимем тост "За адвоката!"
Когда беда стучится к людям в двери,
Как добрый доктор к ним приходишь ты.
И с той минуты каждый свято верит,
Что ты вернешь надежды и мечты.
С кем жизнь была сурова и поката
Спасательный всегда бросал ты круг…
Друзья, поднимем тост "За адвоката!"
Ведь он порою – самый верный друг.
***
Вершить закон, блюсти порядок,
И защищать права людей.
Нужны не нервы, а канаты,
Как можно крепче и прочней.
Пусть будет все, что много значит:
Любовь, здоровье и почет.
Звезда Фемиды пусть удачу
В делах рабочих принесет.
***
Желаю в День адвокатуры
Побольше выигрышных дел,
Чтоб уважала клиентура,
Задор в глазах твоих горел!
Удача чтоб сопровождала,
Шла за тобою по пятам,
За труд оплата возрастала,
Став спонсором твоим счетам!
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С днем адвокатуры поздравляю! Пусть получается все, что задумано, чтобы не знать проблем и радоваться новым успешным делам. Пусть карьера рвется вперед и радует своими достижениями.
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С Днем адвокатуры! Желаем удачных громких дел, чтоб вы всегда их выигрывали. Чтобы клиенты сами вас искали и были уверенны в положительном решении своих вопросов.
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Любимые наши правозащитники, с днем адвокатуры вас! Пусть образованность, рассудительность и хладнокровие останутся вашими помощниками в серьезной работе. Всего наилучшего вам!
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С праздником! Пусть все законы соблюдаются, чтобы все дела шли, как по маслу, не доставляя хлопот и неприятностей. Желаю спокойствия на душе и гармонии на сердце. Пусть все цели будут достигнуты, а все желания исполнятся скорее.
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Всех адвокатов поздравляю с профессиональным праздником, пусть ваши амбиции всегда будут плодотворными, пусть у вас будет всегда хорошее настроение и ваши решения всегда будут справедливыми!