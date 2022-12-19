УНИАН собрал красивые поздравления и картинки с Днем адвокатуры, которыми можно поздравить знакомых адвокатов.

День адвокатуры ежегодно отмечается в Украине 19 декабря. В свой профессиональный праздник адвокаты получают поздравления от родных, коллег и друзей. Праздник был учрежден по указу президента в 2002 году, чтобы отметить важность работы адвокатов для нормальной работы правозащитной системы.

УНИАН собрал красивые поздравления и открытки с Днем адвоката, которыми можно поздравить близких представителей этой профессии.

Поздравления с Днем адвоката 2022

Друзья, поднимем тост "За адвоката!"

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Когда беда стучится к людям в двери,

Как добрый доктор к ним приходишь ты.

И с той минуты каждый свято верит,

Что ты вернешь надежды и мечты.

С кем жизнь была сурова и поката

Спасательный всегда бросал ты круг…

Друзья, поднимем тост "За адвоката!"

Ведь он порою – самый верный друг.

***

Вершить закон, блюсти порядок,

И защищать права людей.

Нужны не нервы, а канаты,

Как можно крепче и прочней.

Пусть будет все, что много значит:

Любовь, здоровье и почет.

Звезда Фемиды пусть удачу

В делах рабочих принесет.

***

Желаю в День адвокатуры

Побольше выигрышных дел,

Чтоб уважала клиентура,

Задор в глазах твоих горел!

Удача чтоб сопровождала,

Шла за тобою по пятам,

За труд оплата возрастала,

Став спонсором твоим счетам!

***

С днем адвокатуры поздравляю! Пусть получается все, что задумано, чтобы не знать проблем и радоваться новым успешным делам. Пусть карьера рвется вперед и радует своими достижениями.

***

С Днем адвокатуры! Желаем удачных громких дел, чтоб вы всегда их выигрывали. Чтобы клиенты сами вас искали и были уверенны в положительном решении своих вопросов.

***

Любимые наши правозащитники, с днем адвокатуры вас! Пусть образованность, рассудительность и хладнокровие останутся вашими помощниками в серьезной работе. Всего наилучшего вам!

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С праздником! Пусть все законы соблюдаются, чтобы все дела шли, как по маслу, не доставляя хлопот и неприятностей. Желаю спокойствия на душе и гармонии на сердце. Пусть все цели будут достигнуты, а все желания исполнятся скорее.

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Всех адвокатов поздравляю с профессиональным праздником, пусть ваши амбиции всегда будут плодотворными, пусть у вас будет всегда хорошее настроение и ваши решения всегда будут справедливыми!

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