День святой Варвары - популярный у украинцев праздник, который отмечают 4 декабря.

Ежегодно 4 декабря по новому стилю или 17 декабря по старому стилю украинцы отмечают День святой Варвары, в честь священномученицы Варвары Илиопольской. Этот праздник был очень популярен среди украинских девушек. Рассказываем, как отметить и что нельзя делать в день святой Варвары.

История Дня святой Варвары

Варвара Илиопольская родилась в 3 или 4 веке в Римской империи в знатной семье язычников. Согласно легенде, девушка была необычно красивой. Её отец закрыл Варвару в высокой башне, чтобы на её красоту не позарились другие.

В башне Варвара втайне приняла христианство от своих служанок. В то время верить в Христа было запрещено законом. Когда девушка рассказала о своей вере отцу, он очень разозлился и привел её на суд к римскому правителю Мартиниану. Тот приказал пытать девушку, но она не отказалась от христианства. Тогда Варвару решили казнить, а приказ выполнил её собственный отец.

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Праведный христианин похоронил мученицу. Считается, что возле могилы святой Варвары больные исцелялись, а горюющие получали утешение. В Украине святая Варвара считается заступницей женщин.

День святой Варвары - традиции и запреты

Варварин день отмечают во всех славянских странах, в том числе и в Украине. В Киевской Руси этот праздник отмечали девушки и женщины. В этот день по традиции лепили вареники с маком, вишнями или с калиной. Среди порции обязательно делали "пирхунов" - вареников с мукой вместо начинки. Этими блюдами угощали юношей. Парня, которому достанется пустой вареник, до конца дня дразнили "пирхуном".

Популярны среди девиц также были гадания на День святой Варвары. В этот праздник проводили такое же гадание, как и на День святой Екатерины - ставили в воду ветку вишни и смотрели, зацветет ли она до Рождества. Если цветки появились, то девушка в следующем году выйдет замуж, а если нет, то ещё год просидит в девках.

Взрослые женщины в этот день молились святой Варваре об успешном браке, удачной беременности и легких родах, благополучии детей, разрешении конфликтов с родителями. Бездетные женщины просили послать им долгожданного ребенка. Верили, что Варвара услышит молитвы всех женщин.

Запреты в этот день не отличаются от других церковных праздников. Вот что нельзя делать в День святой Варвары:

сплетничать, рассказывать чужие секреты, распускать слухи;

заниматься тяжелым физическим трудом, а также копать землю;

конфликтовать, вспоминать старые обиды, обижать других людей;

мстить и завидовать.

Православным в этот день также нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца, ведь продолжается Рождественский пост.

День святой Варвары - поздравления

В День заступницы Варвары

Я хочу вам пожелать,

Чаще чтоб людей хороших

Приходилось вам встречать.

Чтоб заступница святая

Вас от бед уберегла

И в делах всех непременно

Разобраться помогла.

***

Пусть Варварушка святая

Веру в сердце укрепит,

От греха оберегает,

От злодеев защитит.

Пусть всегда она незримо

Наблюдает за тобой,

Чтобы сделать жизнь счастливой,

Поселить в душе покой!

***

Поздравляю я, Варвара,

С днем прекрасным именин.

И достичь желаю в жизни

Я тебе больших вершин.

Пусть святая помогает,

В жизни за руку ведет.

От проблем тебя укроет,

Помощь в жизни пусть дает.

***

С Днем святой Варвары всех мы поздравляем,

Великомученицу Варвару чтим и вспоминаем,

Ведь жизнь ее чиста, как снег,

С верой в Христа, с душой для всех!

Пусть в вашей жизни будет свет,

Достойно жить вам много лет

И пусть вам помогает Бог,

Не покидает счастье ваш порог!

***

Поздравляю с Днём святой Варвары и пожелать хочу, чтобы дух великомученицы всегда наставлял на верный путь и добрые поступки, чтобы жизнь дарила светлые моменты счастья и любви, чтобы сердце неизменно верило в чудеса и доброту этого мира.

***

Поздравляю с Днём святой Варвары и от души желаю крепкой веры и благих деяний, верных целей и светлой надежды, чистой любви и искреннего уважения, доброй помощи небес и истинного счастья жизни.

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Поздравляем с Днём Святой Великомученицы Варвары Илиопольской, покровительницы немощных и спасительницы от внезапной смерти. Пусть же святая защитит нас от бед, что предостерегают на каждом шагу и проведет через все опасности в целости и невредимости.

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В День святой Варвары примите искренние пожелания благополучия. Пусть имя её, как символ мужества и веры, оберегает вас, а красота нашего мира, так любимая ею, привносит эту красоту в душу, радует своей чистотой и яркими красками.

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Пусть свет и доброта всегда живут в твоем сердце, никогда не сомневайся в том, что жизнь твоя будет успешной и великолепной, верь в себя и набирайся сил!

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