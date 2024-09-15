Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 16 сентября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

16 сентября по новому церковному календарю вспоминают великомученицу Евфимию Всехвальную. Рассказываем о традициях и приметах 16 сентября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

16 сентября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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16 сентября по новому церковному календарю (29 сентября по старому) - день памяти великомученицы Евфимии Всехвальной.

Евфимия жила в II-III веках в Вифинии, в семье сенатора. То были времена правления императора Диоклетиана, когда повсеместно шли гонения на христиан. Правитель города решил устроить языческий праздник в честь бога Марса, но христиане отказались принимать в нем участие и устроили тайное богослужение. За это их всех арестовали - была в числе арестованных и юная Евфимия.

Всех непокорных отправили на суд, кроме Евфимии - правитель надеялся, что она согласится на его ухаживания. После того, как девушка отвергла язычника, ее, как и остальных, поддали различным истязаниям. Удивительным образом она оставалась невредимой: ее спасал Ангел. Тогда мученицу оставили на растерзание зверям, и лишь одна из медведиц нанесла ей рану, из которой потекла кровь.

Над могилой святой соорудили храм, а ее мощи стали почитать как кровоточивые. Однажды в 451 году был случай в Халкидоне, когда в храме Евфимии Всехвальной происходили заседания IV Вселенского Собора. Священники не могли сформулировать догмат православной церкви о природе Богочеловека Иисуса Христа, и было предложено предоставить выбор Духу Святому через Евфимию Всехвальную. Гробницу открыли, на грудь мученицы положили два свитка, закрыли и поставили стражу. Через три дня гробницу открыли и с удивлением обнаружили, что свиток с православным исповеданием был у святой в правой руке, а еретический - лежал у ног.

В VII веке мощи святой перенесли в Константинополь, а позже, по велению императора-иконоборца Льва Исавра их бросили в море, но христиане выловили и сохранили. Сейчас святые мощи находятся в Стамбуле, в соборе святого Георгия.

Церковный праздник 16 сентября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти мученицы Василиссы Никомидийской, священномученика Анфима, епископа Никомидийского, и других с ним, Писидийской иконы Божией Матери.

О чем говорят приметы на 16 сентября

По приметам дня можно определить, какими будут осень и зима:

день выдался теплый и сухой - будет поздняя зима и без морозов;

листья уже пожелтели, но не опали - к долгой осени;

гром в этот день - зима будет без снега.

В народе 16 сентября - праздник Ефимия, Людмилин день, Ефимия Птичья костка. Прозвали его так потому, что в старину существовал обычай ловить птиц - курицу или утку - и гадать по их косточкам, какой будет зима: чем больше жира наросло - тем сильней будут морозы.

Что нельзя делать 16 сентября

16 сентября, как и в другой день, Церковь выступает против ссор, сквернословия, сплетен, клеветы, осуждения, зависти, жадности, мести, отчаяния. Нельзя отказывать тем, кто просит о помощи.

Народные приметы дня запрещают лениться. Не советуют в этот день начинать новое дело, переезжать на новое место и отправляться в дальнюю дорогу.

Что можно делать 16 сентября

В молитвах к святой Евфимии просят исцеления от зубной боли, слепоты и заболеваний глаз, а также помощи во время засухи.

В этот день принято ходить за грибами и заготавливать капусту на зиму - солить и квасить. В старину обязательно готовили что-то из птицы. Главным обычаем этого дня считается поход в баню или сауну, или же можно просто принять ванну. Считается, что у тех, кто не пренебрегает традициями, дела пойдут на лад - и здоровье будет, и денег на все хватит.

16 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Сергей, Людмила, Алексей, Виктор, Григорий.

По старому стилю именины празднуют Василиса, Михаил, Ефим, Петр, Илья, Василий, Андрей, Владимир, Роман, Константин.

Ранее мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2024 с датами по старому и по новому стилю.

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