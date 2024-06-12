Какой церковный праздник отмечают 13 июня по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

13 июня православные верующие по новому церковному календарю вспоминают мученицу Акилину Старшую. Также в этот день отмечают великий праздник - Вознесение Господне. В народе день получил название Акулина Гречишница. О традициях и приметах 13 июня и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

13 июня 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и даты православных праздников с фиксированной датой (непереходящие праздники) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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13 июня по новому календарному стилю (26 июня - по старому) - день памяти мученицы Акилины Старшей.

Акилина была родом из финикийского города Библа (ныне Ливан). Она жила в III веке, ее воспитали в христианской вере. Когда девочке было 12 лет, она рассказала подругам о Христе. Об этом донесли правителю, который велел позвать Акилину к нему. Лаской и уговорами ее пытались убедить отречься, но девочка исповедала свою веру перед судом и правителем Волусианом.

Тогда девочку передали в руки палачей. Но ночью к Акилине явился ангел - он исцелил ее и велел обличить Волусиана. Правитель, увидев девочку, испугался и велел ее казнить. Но Акилина умерла по дороге на эшафот.

Мощи Акилины перенесли в Константинополь - в храм, построенный в ее честь.

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13 июня 2024 года православные отмечают великий праздник - Вознесение Господне. Эта дата одинакова как для нового, так и для старого стиля, поскольку зависит от даты Пасхи и отмечается в 40-й день после нее. Праздник посвящен восшествию Иисуса Христа на небо спустя 40 дней после мученической смерти на кресте и чудесного Воскресения.

Церковный праздник 13 июня по старому стилю

13 июня по старому календарному стилю - день памяти апостола от 70-ти Ерма, Вознесение Господне.

О чем говорят приметы на 13 июня

Приметы дня говорят о погоде и урожае:

солнечный день выдался и много комаров - хорошая погода установится надолго;

огурцы еще не поспели - считай, будут невкусными;

приснились родственники - нужно запомнить сон.

В народном календаре 13 июня - праздник Акулина Гречишница, который прозвали так потому, что сеяли гречку за неделю и спустя неделю после этого дня.

Что нельзя делать 13 июня

Сегодня, как и в другой день, церковь не одобряет ругань, сплетни, клевету, жадность, зависть, отчание, уныние.

В великий праздник Вознесения также запрещается делать уборку, стирать, шить, заниматься тяжелой работой, плакать и печалиться, выбрасывать мусор и плевать на улице, отказывать в милостыне.

Народные приметы дня не советуют работать в огороде и поле - это неблагоприятный день.

Что можно делать 13 июня

В праздник Вознесения многие верующие идут в храм. Те, у кого нет такой возможности, могут помолиться дома - ранее мы рассказывали, какая молитва на Вознесение Господне читается в день праздника.

У святой Акилины просят исцеления от болезней, помощи в семейных проблемах, а также хорошего урожая гречихи. По народным обычаям в этот день готовят гречневую кашу или гречаники, на которые приглашают родственников.

13 июня - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Иван, Яков.

По старому стилю именины у Бориса, Еремея, Кристины, Николая, Романа, Филиппа.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июнь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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