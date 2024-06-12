В эту дату отмечается День рождения противогаза и День гуляния с воздушным шариком.

Праздник 12 июня - День рождения противогаза, День гуляния с воздушным шариком, Всемирный день борьбы с детским трудом, Международный день фалафеля, Международный день шиитов, День осведомленности о "Синдроме переполненного гнезда".

12 июня - 163-й день года (164-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 202 дня.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

12 июня праздник отмечается в разных государствах - у каждой страны он свой. Предлагаем узнать, какие торжественные даты сегодня можно отметить:

Видео дня

День памяти женщин-ветеранов, День единения в Орландо, День печенья с арахисовым маслом, День красных роз, День "человека из стали", День вяленого мяса "джерки" - США .

. День мира - Парагвай, Косово.

День независимости - Филиппины .

. День науки - Туркменистан .

. День демократии - Нигерия .

. День Хельсинки - Финляндия .

. День службы государственной защиты - Польша .

. День влюбленных - Бразилия .

. День компьютера - Перу .

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - граждане нашей страны отмечают День работника фондового рынка. Можно поздравить с торжеством сотрудников этой профессии.

Важные события в истории 12 июня

1811 - британский граф Томас Селкирк получил территорию в 300 тысяч км² (в пять раз больше его родной Шотландии) на месте нынешних Манитобы, Миннесоты и Северной Дакоты - всего за 10 шиллингов в год.

1815 - вследствие интриг банкира Натана Ротшильда, лондонская газета "Морнинг Кроникл" сообщила о победе Наполеона при Ватерлоо на несколько дней раньше сражения (Ротшильд, сыграв на панике, скупил множество акций).

1867 - образована Австро-Венгерская империя.

1898 - Эмилио Агинальдо провозгласил независимость Филиппин.

1901 - одобрена новая конституция для Кубы, в соответствии с которой США получили особые права в этой стране. Фактически это означало установление над Кубой протектората США. Действие этой конституции было приостановлено в 1925 году.

1930 - Макс Шмелинг в Нью-Йорке, победив американца Джека Шарки ввиду его дисквалификации, стал чемпионом мира по боксу.

1945 - во Франции отменена цензура печати, введённая во время войны.

1963 - в Нью-Йорке прошла премьера фильма "Клеопатра" с Элизабет Тейлор в главной роли.

1965 - в Англии объявлено о награждении членов группы The Beatles орденами Британской империи "за выдающиеся заслуги в области культуры" и "вклад в экспорт национальной продукции".

1966 - в Киеве начата успешная эксплуатация первого в мировой практике троллейбусного поезда изобретателя Владимира Веклича.

1967 - введена денежная единица Малайзии - ринггит.

2009 - все телевизионные станции США переходят с аналоговой на цифровую трансляцию.

Какой сегодня церковный праздник

По новому календарю ПЦУ православные верующие отмечают день памяти преподобного Онуфрия Великого. По старому стилю христиане встречают Дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa Вacилия Cмoлeнcкoгo и Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Иcaaкия Дaлмaтcкoгo.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 12 июня

В старину 12 июня запрещалось молодым ходить в лес - считалось, что змеи в эту дату особенно коварны и могут напасть на человека. Современные приметы гласят, что 12 июня можно и нужно высаживать бобовые культуры, причем, во время посадки с семенами необходимо ласково общаться, чтобы потом получить хороший урожай.

Народные приметы о погоде 12 июня:

на траве нет росы - вечером будет дождь;

кричит сова - к холодным дням;

гром без дождя - к похолоданию;

цветет липа и черемуха - лето будет долгим и жарким.

Категорически нельзя 12 июня выбрасывать посуду с трещинами - по старинному поверью такая находка может быть знаком от высших сил, что у вас грядут финансовые проблемы. Для того чтобы этого избежать, положите в каждую тарелку монетку.

Вас также могут заинтересовать новости: