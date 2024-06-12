Праздник 12 июня - День рождения противогаза, День гуляния с воздушным шариком, Всемирный день борьбы с детским трудом, Международный день фалафеля, Международный день шиитов, День осведомленности о "Синдроме переполненного гнезда".
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 12 июня
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 12 июня
12 июня - 163-й день года (164-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 202 дня.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
12 июня праздник отмечается в разных государствах - у каждой страны он свой. Предлагаем узнать, какие торжественные даты сегодня можно отметить:
- День памяти женщин-ветеранов, День единения в Орландо, День печенья с арахисовым маслом, День красных роз, День "человека из стали", День вяленого мяса "джерки" - США.
- День мира - Парагвай, Косово.
- День независимости - Филиппины.
- День науки - Туркменистан.
- День демократии - Нигерия.
- День Хельсинки - Финляндия.
- День службы государственной защиты - Польша.
- День влюбленных - Бразилия.
- День компьютера - Перу.
Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - граждане нашей страны отмечают День работника фондового рынка. Можно поздравить с торжеством сотрудников этой профессии.
Важные события в истории 12 июня
- 1811 - британский граф Томас Селкирк получил территорию в 300 тысяч км² (в пять раз больше его родной Шотландии) на месте нынешних Манитобы, Миннесоты и Северной Дакоты - всего за 10 шиллингов в год.
- 1815 - вследствие интриг банкира Натана Ротшильда, лондонская газета "Морнинг Кроникл" сообщила о победе Наполеона при Ватерлоо на несколько дней раньше сражения (Ротшильд, сыграв на панике, скупил множество акций).
- 1867 - образована Австро-Венгерская империя.
- 1898 - Эмилио Агинальдо провозгласил независимость Филиппин.
- 1901 - одобрена новая конституция для Кубы, в соответствии с которой США получили особые права в этой стране. Фактически это означало установление над Кубой протектората США. Действие этой конституции было приостановлено в 1925 году.
- 1930 - Макс Шмелинг в Нью-Йорке, победив американца Джека Шарки ввиду его дисквалификации, стал чемпионом мира по боксу.
- 1945 - во Франции отменена цензура печати, введённая во время войны.
- 1963 - в Нью-Йорке прошла премьера фильма "Клеопатра" с Элизабет Тейлор в главной роли.
- 1965 - в Англии объявлено о награждении членов группы The Beatles орденами Британской империи "за выдающиеся заслуги в области культуры" и "вклад в экспорт национальной продукции".
- 1966 - в Киеве начата успешная эксплуатация первого в мировой практике троллейбусного поезда изобретателя Владимира Веклича.
- 1967 - введена денежная единица Малайзии - ринггит.
- 2009 - все телевизионные станции США переходят с аналоговой на цифровую трансляцию.
Какой сегодня церковный праздник
По новому календарю ПЦУ православные верующие отмечают день памяти преподобного Онуфрия Великого. По старому стилю христиане встречают Дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa Вacилия Cмoлeнcкoгo и Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Иcaaкия Дaлмaтcкoгo.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 12 июня
В старину 12 июня запрещалось молодым ходить в лес - считалось, что змеи в эту дату особенно коварны и могут напасть на человека. Современные приметы гласят, что 12 июня можно и нужно высаживать бобовые культуры, причем, во время посадки с семенами необходимо ласково общаться, чтобы потом получить хороший урожай.
Народные приметы о погоде 12 июня:
- на траве нет росы - вечером будет дождь;
- кричит сова - к холодным дням;
- гром без дождя - к похолоданию;
- цветет липа и черемуха - лето будет долгим и жарким.
Категорически нельзя 12 июня выбрасывать посуду с трещинами - по старинному поверью такая находка может быть знаком от высших сил, что у вас грядут финансовые проблемы. Для того чтобы этого избежать, положите в каждую тарелку монетку.