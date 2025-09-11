11 сентября считается трагичной датой для мира. Верующие, осведомленные, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, также отмечают печальное событие. А в народных обычаях есть немало поверий, которые предвещают несчастья. Мы подробно разобрали традиции сегодняшней даты и назвали ее прославленных именинников.
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой праздник 11 сентября народный
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник в Украине
Вам могут быть знакомы несколько имен рожденных 11 сентября украинцев - поэт и публицист Павел Грабовский, политик Иван Плющ, композитор Виктория Полевая.
В нашей стране поводов для празднования нет, поскольку ни один праздник сегодня в Украине не наступает.
Какой сегодня праздник в мире
В 2001 году в эту дату в Нью-Йорке произошел крупнейший террористический акт в истории, когда преступники захватили несколько самолетов и направили их в многоэтажные здания. С тех пор 11 сентября объявлено Международным днем борьбы с терроризмом и днем памяти жертв трагедии.
В некоторых странах установлены государственные праздники сегодня, например, День патриота в США, День Каталонии в Испании, День учителя в Аргентине.
Известные на весь мир именинники даты - это поэт Пьер де Ронсар, инженер Карл Цайс, писатель О. Генри, кинорежиссер Браян Де Пальма, писатель Дэвид Герберт Лоуренс и композитор Арво Пярт.
Какой сегодня праздник церковный
Преподобный Силуан Афонский и святая Феодора Александрийская вспоминаются по новоюлианскому стилю. Второй из них принято молиться о помощи в преодолении жизненных проблем.
По староцерковному календарю праздник сегодня посвящен грустному событию - Усекновение главы Иоанна Предтечи. Верующие вспоминают казнь великого христианского пророка.
Какой праздник 11 сентября народный
Предположить, какой в ближайшее время будет погода, можно по поговоркам:
- журавли уже улетели - к скорым морозам;
- если не видно мух и комаров, то будет дождь;
- капуста пожелтела - к непогоде;
- пчелы до сих пор опыляют цветы - бабье лето задержится.
В народе 11 сентября - праздник Федорины вечерки, когда крестьяне провожали лето. Женщины квасили капусту в бочках, а мужчины ремонтировали хозяйственные постройки. Пасечники готовили улья к зимовке.
Что нельзя делать сегодня
Не стоит пересчитывать деньги, покупать дорогие вещи и заключать сделки. Приметы предупреждают о том, какой сегодня праздник несчастливый для финансовых дел. Также к несчастью 11 августа играть свадьбу, свататься, ругаться матом, жадничать.