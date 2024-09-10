Какой церковный праздник отмечают 11 сентября по новому и старому стилю, что можно и нельзя делать, у кого именины.

11 сентября по новому церковному календарю вспоминают святую Феодору Александрийскую. В народном календаре - Федорины вечерки. Рассказываем о традициях и приметах 11 сентября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

11 сентября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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11 сентября по новому церковному календарю (23 сентября по старому) - день памяти преподобной Феодоры Александрийской Младшей.

Феодора жила в Александрии, в V веке и была замужем. Как-то ее внимания стал домогаться юноша, женщина не устояла перед ним и изменила мужу. Затем, испугавшись, Феодора решила укрыться в монастыре, чтобы искупить грех. Но пошла не в женский, а в мужской, переодевшись мужчиной - чтобы муж не смог ее отыскать.

В монастыре святая провела 8 лет - все время трудилась, бралась за самую тяжелую работу, постилась и молилась по ночам. Как-то ей довелось на несколько дней покинуть обитель по делам и в одной из гостиниц ее внимания стала требовать дочь хозяина - она приняла Феодору за юношу. Монахиня отказала девушке, за что та ей отомстила - родила незаконно ребенка и оклеветала Феодору.

Святая покорно взяла на себя и это испытание: взяла чужого младенца и 7 лет жила с ним в шалаше возле монастыря. Игумен сжалился и велел вернуться ей в монастырь с мальчиком. После этого Феодора прожила еще два года и умерла. Тогда монахи и узнали, что она была женщиной. Все обидевшие ее тут же покаялись. Супруг Феодоры, узнав об этом, также принял постриг в этом монастыре, а мальчик, которого воспитывала святая, позже стал его игуменом.

Церковный праздник 11 сентября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи.

О чем говорят приметы на 11 сентября

Приметы дня говорят о том, какой будет зима и урожай:

если в этот день еще летают пчелы - зима придет поздно;

озимые поднялись - будет хороший урожай;

дождь в этот день - ненастье будет затяжным;

много грибов в лесу - зима будет очень суровой.

В народе 11 сентября - праздник Федорины вечерки, в этот день в очередной раз встречали осень.

Что нельзя делать 11 сентября

11 сентября Церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен и клеветы, осуждения, выступает против зависти, жадности, мести и отчаяния. Нельзя отказывать тем, кто просит о помощи.

Народные приметы дня не советуют делать крупные покупки, начинать новые дела и лениться. Плохим знаком считается разбить стеклянную посуду - это к ссоре в семье. Свататься в этот день также не стоит - не самое благоприятное время.

Что можно делать 11 сентября

В молитвах к святой Феодоре просят дать сил и терпения вынести жизненные испытания, прощения и покаяния.

В народе на Федору обычно делают уборку в садах и палисадниках, а пасечники готовят пчел к зиме. В старину в этот день женщины собирались на капустники - рубили капусту, квасили ее, готовили голубцы и капустняк.

11 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Татьяна, Василий, Петр, Глеб, Андрей, Николай, Климент, Константин, Гавриил, Иван.

По старому стилю именины празднует Иван.

Ранее мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2024 с датами по старому и по новому стилю.

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