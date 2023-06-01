Какой сегодня православный праздник, о чем можно помолиться, что положено делать, а от чего нужно воздержаться.

Православный праздник сегодня, 1 июня - день памяти преподобного Иоанна Готфского, епископа

Иоанн жил в VIII веке, а родился в Тавроскифии (сейчас это территория Украины, Крым). В юности он стал монахом, а в 754 году его избрали епископом в Готфии.

Преподобный прославился тем, что добился иконопочитания. Так, в 780 году он отправил Константинопольскому патриарху Павлу свиток с выписками из Ветхого и Нового Заветов о почитании икон. А через четыре года Иоанн принял участие в Никейском Соборе в Константинополе - там и восстановили иконопочитание.

После епископу пришлось бежать за море в Амастриду - главный город его епархии, Дору, заняли хазары, которых не могли прогнать. В Амастриде и умер преподобный. Но похоронили его на родине - в монастыре в Парфените, в Крыму, у подножия горы Аю-Даг. Именно там Иоанн когда-то возвел храм Петра и Павла.

Видео дня

В этот монастырь и сейчас приезжают люди, чтобы излечиться от тяжелых болезней - говорят, что случаются чудеса.

Какой сегодня праздник - народные приметы 1 июня

По приметам дня определяли, каким будет первый месяц лета и урожай:

если в этот день дождь - то июнь выдастся сухим;

туман утром - будет много грибов летом;

дождь на Ивана - к хорошему урожаю ржи;

холодно 1 июня - еще 40 дней не будет тепла.

По приметам, если в этот день пойдет дождь, то под ним нужно хотя бы немного намокнуть - он исцеляет от болезней и дает силу, а если умыться дождевой водой, то дольше будешь молодым.

Народный праздник 1 июня называется иван Долгий.

Какой сегодня церковный праздник - что нельзя делать 1 июня

На Иоанна Готфского запрещается:

думать о плохом, плакать и унывать - уныние считается одним из тяжких грехов, а в народе верят, что слезы в этот день станут причиной мокрого и неурожайного лета;

завидовать, лениться и бездельничать - Иоанн был тружеником и терпеть не мог лодырей;

стричь волосы и ногти - к безденежью.

Также в этот день нельзя ломать ветки деревьев, топтать растения.

Что сегодня можно делать

У преподобного Иоанна просят исцеления от болезней, в том числе и тяжких.

Сегодня полагалось печь пироги, готовить вареники и угощать ими соседей или нуждающихся. Согласно приметам, все добро сделанное в этот день, вернется в двойном размере.

Также сегодня можно трудиться в саду и огороде - работа пойдет во благо.

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